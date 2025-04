Ruský satelit vypustil na oběžnou dráhu neznámý objekt. Mohlo by jít o zbraň

Tři ruské satelity vypuštěné v únoru 2025 vyvolaly obavy. Jeden z nich o měsíc později vypustil neznámý objekt, což znepokojilo USA.

Tři záhadné ruské satelity

Rusko 2. února 2025 na oběžnou dráhu Země poslalo na první pohled tři standardní satelity, které mají označení: Kosmos 2581, 2582 a 2583 a do vesmíru je vynesla ruská raketa Soyuz, jenže jeden z těchto satelitů udělal o více než měsíc později něco neobvyklého, jak informuje web Gizmodo.

Satelit Kosmos 2583 totiž 18. března vypustil zatím neidentifikovatelný objekt, který znervózňuje americkou armádu, jelikož by se mohlo jednat o zcela novou zbraň proti satelitům. Celou situaci umocňuje i to, že všechny tři satelity provádějí velmi neobvyklé manévry, jenž dosud nebyly u ruských satelitů pozorovány.

Rusko v posledních letech posílá do kosmu stále více satelitů a zatím nikdo neví, k čemu slouží, jelikož účel všech misí je tajný. V roce 2022 byl dokonce jeden ze satelitů vypuštěn na stejnou orbitu, na které se v současnosti pohybuje i americká špionážní družice, což může být problém, jelikož by ruská družice mohla sledovat, jaká data ta americká odesílá.

Vizualizace ruských družic na oběžné dráze Země | foto: Nowin

Jaký objekt mohla ruská družice vypustit?

Aktuálně neexistuje jasná odpověď na to, jaký objekt v březnu ruská družice vypustila, ale mohlo by jít například o přístroj na sledování letadel, která létají ve vyšších výškách, nebo o první krok k tomu vytvořit zbraň na likvidaci satelitů na oběžné dráze, což by znamenalo velký problém, jelikož na satelitech závisí veškerá klíčová komunikace a navigační systémy.

Tomu, že by mohlo jít skutečně o zbraň, nasvědčují i úniky z různých zdrojů, že Rusko skutečně vyvíjí satelity na likvidaci nepřátelských družic. Minulý rok dokonce USA na zasedání Rady Spojených národů obvinila Rusko z toho, že na oběžné dráze Země hromadí zbraně na ničení satelitů.

Taková zbraň by mohla fungovat jednoduše a nešlo by o atomovou bombu – stačilo by, kdyby ruská družice v blízkosti té americké vystřelila tříštivý projektil, který by mohl jakoukoliv družici poškodit malými šrapnely. Ty by mohly zničit solární panely určené k napájení satelitu nebo ji rovnou vychýlit z oběžné dráhy, a tak ji efektivně zlikvidovat.

Vesmír jako další bitevní linie

V budoucnu se nejspíše stane oběžná dráha Země dalším významným bojištěm, jelikož ten, kdo ji bude ovládat, získá klíčovou taktickou výhodu a schopnost výrazně poškodit komunikační systémy nepřátel, což nepoškodí jen armádu, ale i civilní sektor.