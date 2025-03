Redmi Note 14 Pro+ 5G zvládá hry bez problémů. Už neutrácejte za dražší mobily

Otestovali jsme reálný výkon nového mobilu Redmi Note 14 Pro+ 5G. Jak dobře zvládá hraní her nebo co řešení pro odvod tepla? Jsme více než spokojeni.

Herní mašina za skvělou cenu

Redmi Note 14 Pro+ 5G je výkonný telefon střední třídy dostupný ve dvou variantách. Základní model nabízí 8 GB RAM a 256 GB úložiště, zatímco vyšší verze přináší 12 GB RAM a 512 GB úložiště, což ocení především nároční hráči. A to zvlášť při ceně 10 990 Kč nebo 12 490 Kč.

Za tuto částku získáte dobře vybavený smartphone s 200Mpx fotoaparátem, odolností IP68, moderním designem a pokročilou umělou inteligenci (AI) v češtině. Díky vysokému výkonu zvládne Redmi Note 14 Pro+ 5G i náročné hry. Jak si vede v testech a při každodenním hraní?

Sázka na jistotu od Qualcommu

Ve střední třídě využívají telefony často procesory od MediaTeku, které jsou pro výrobce levnější a na papíře se často jedná o silné čipy. Novinka od Redmi nicméně sází na ostřílený Qualcomm, jenž do telefonu vyslal model Snapdragon 7s Gen 3 s osmi jádry o maximálním taktu 3,5 GHz a grafickým jádrem Qualcomm Adreno 710.

Redmi Note 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Technologie pro optimální herní zážitek

Redmi Note 14 Pro+ 5G sice není vyloženě herní smartphone, ale jeho specifikace naznačují, že si s hraním poradí bez problémů a přímo láká uživatele k maximálnímu hernímu zážitku.

Kromě výkonného hardwaru nabízí technologii Adaptive Performance Engine pro efektivní chlazení a Variable Rate Shading, který zlepšuje energetickou účinnost při vykreslování grafiky. Nechybí ani funkce Game Turbo, která umožňuje detailní nastavení her a optimalizaci výkonu.

Game Turbo Game Turbo



Jak se s telefonem hraje?

Výkon novinky od Redmi jsem důkladně otestoval nejen při běžných podmínkách, ale i při hraní. Do telefonu jsem stáhnul populární hry PUBG, Call of Duty, Shadow Fight 4, Real Racing 3, NFS No Limits nebo i oblíbené skákačky jako Subway Surf.

Se všemi těmito tituly si Redmi Note 14 Pro+ 5G poradilo bez problémů a prakticky v každém případě hry běžely v průměru při 90 snímcích za vteřinu. Díky Game Turbo se mi dokonce podařilo fps vytlačit až 100 snímků.

Výkon je navíc stabilní i po několika hodinovém hraní a plynulost je stále ukázková. Vnitřní výbava nemá problém ani s vykreslením detailů a v kombinaci s krásným 6,67palcovým OLED displejem je herní zážitek na vysoké úrovni.

Telefon si dobře poradí i s teplem. Při delším hraní se baterie sice zahřeje, ale díky efektivnímu odvodu tepla nedochází k přehřívání. Rychlé vybíjení je však znatelné, a proto není ideální hrát při nabíjení – baterie je v takové situaci více namáhána, což může zkrátit její životnost.

CoD PUBG



Redmi Note 14 Pro+ 5G v podrobných testech

To, jak se s Redmi Note 14 Pro+ 5G hraje a jak reálně zvládá náročné herní tituly, jsem již ukázal. Mnohé ale mohou zajímat více čísla, podle kterých je jednoduché se orientovat. Žhavou novinku od Redmi jsem tudíž prohnal nejznámějšími testy a nyní se společně podíváme, jak si v nich telefon vedl.

Nejpopulárnějším benchmarkem výkonu je Antutu, kde si telefon odnesl solidní skóre 748 979 bodů. V dané cenové relaci můžu pro srovnání uvést Samsung Galaxy A55 , jenž v Antutu udělá zhruba 710 tisíc bodů bodů. Test Antutu vyzkoušel všechny důležité aspekty (CPU, GPU, UX a MEM) a ve všech těchto oblastech jde o lepší průměr. Dokonce potvrzuje má slova o zahřívání a při maximální zátěži se teplota dostala na hranici 33,3° C.

CPU (centrální procesorová jednotka) – Měření matematických úkonů a algoritmů procesoru. Test probíhá na jednom i více jádrech čipu. Celkově měří rychlost reakcí na jednotlivé úkony.

(centrální procesorová jednotka) Měření matematických úkonů a algoritmů procesoru. Test probíhá na jednom i více jádrech čipu. Celkově měří rychlost reakcí na jednotlivé úkony. GPU (grafický procesor) – Skóre GPU vyjadřuje výkon smartphonu při 2D a 3D grafických procesech.

(grafický procesor) – Skóre GPU vyjadřuje výkon smartphonu při 2D a 3D grafických procesech. MEM (ROM a RAM) – Část testu zaměřující se na rychlost čtení a zápisu do paměti.

(ROM a RAM) Část testu zaměřující se na rychlost čtení a zápisu do paměti. UX (uživatelská zkušenost) – Test, jenž se zaměřuje na uživatelské zkušenosti. Skládá se z rychlosti dekódování videa, zabezpečení dat a zpracování obrazu.





Novinku jsem prohnal i benchmarkem Geekbench 6, kde se otestoval výkon procesoru. Jedno jádro dosáhlo výsledku 1 156 bodů a multitest jader vykázal skóre 3 202. Na nejsilnější telefony strádá více než polovinu, avšak praxe dokazuje, že i tyto výsledky dostačují pro pohodlné hraní.

Pro test grafického jádra jsem zvolil 3DMark, který se krom výkonu grafické části podrobně změřil i baterii. Test ukázal, že grafické jádro je vcelku výkonné, ale dokáže být i úsporné, přičemž velice dobře zvládá regulovat teplotu baterie. Výsledné skóre 4 070 bodů znamená, že mobil poráží zhruba 51 % konkurenčních zařízeních, což by odpovídalo ceně zařízení.

Mobil pro každého nejen na hry

Z výsledků Redmi Note 14 Pro+ 5G jsem byl poměrně překvapen a pominu-li čísla, jsem velice potěšen tím, že i telefon v dané cenové hladině nemá problém absolutně s žádným herním titulem.

Náročné hry si navíc zahrajete na maximální detaily a novinka od Redmi je důkazem, že pro náruživé hraní nemusíte mít stroj za desítky tisíc, ale skvěle poslouží tento telefon, který je krom herní stránky velice kompletním zařízením střední třídy.