Recenze Huawei Watch GT 5 Pro – Luxusní design, žádné zásadní nedostatky

Otestovali jsme nové Huawei Watch GT 5 Pro. Nabízí špičkový design, prémiové zpracování a množství funkcí, kterými se řadí mezi nejlepší na trhu.

Robustní a elegantní design

Na první dobrou jsem měl z hodinek pocit, že jde o obrovské zařízení, které na ruce pocítím. Po nasazení jsem ale byl mile překvapen. Huawei Watch GT 5 Pro totiž i s řemínkem váží pouze 82 gramů. Hlavním důvodem této nízké hmotnosti jsou zvolené materiály. Výrobce využil hliník, jenž v tomto případě nese tmavý odstín a matnou úpravu.

Podíváme-li se na samotný vzhled, designéři zvolili kruhový displej, jenž vsadili do těla tvaru oktagonu, který dodává hodinkám styl. Vzbuzují elegantní dojem avšak zároveň udržují pocit bytelného zařízení.

Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Displej kryje safírové sklo

Kolem samotného displeje je bohužel malinko větší rámeček a zeštíhlení by produktu seklo. Z čela je patrná i luneta s popisy po deseti minutách. Pamatuje-li otočnou lunetu v hodinkách Samsungu, je tato velice podobná. Bohužel je pevná a k ovládání ji nevyužijete. Malinko mě také mrzí, že luneta není lehce vystouplá a mechanicky nechrání displej. To ale zřejmě ani nebude třeba. Displej je krytý odolným safírovým sklem.

Nasazený gumový řemínek podtrhuje skvělou ergonomii. Na kůži je příjemný a má spoustu dírek pro zvolení velikosti. Mechanismus upnutí je jednoduchý a připomíná ten od Applu. Ve spod jsou malé tlačítka, po jejichž stisku řemínek jen odcvaknete a můžete ho vyměnit za jiný.

Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Skvělá otočná korunka

Důležité ovládací prvky ukrývají hodinky Huawei Watch GT 5 Pro na pravém boku. Ve spodní části je podlouhlé tlačítko s pevným stiskem a lesklou úpravou pro větší kontrast s rámem. Zároveň je programovatelné a lze jeho schopnosti upravit. Škoda jen, že nejde nastavit jako tlačítko zpět.

To hlavní se odehrává v horní části, kde je korunka s hrubou úpravou a decentním červeným doplněním. Korunku můžete stisknout, ale i otáčet. Tímto stylem se krásně pohybujete po systému, načež otáčení korunky doprovází příjemná haptická odezva.

Vysoká odolnost a hlasitý reproduktor

Bytelný dojem hodinek podporuje i zvýšená odolnost dle certifikace IP69K. Hodinky se nebojí prachu, vody ani silných proudů nebo vysokých teplot vod. Rozhodně se tedy nemusíte bát s nimi plavat. Ostatně připraveny jsou sportovní režimy spojené s vodními aktivitami.

V neposlední řadě vyzdvihnu reproduktor, jehož kvality by se daly porovnat s levnějšími telefony. Reproduktor je hlasitý a překvapivě i kvalitní.

Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Displej nejvyšších kvalit

Kulatý displej hodinek Huawei Watch GT 5 Pro nabízí úhlopříčku 1,43 palců. Jedná se o AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů a jemností 326 bodů na palec. Díky tomu se zobrazovač řadí mezi absolutní špičku napříč kategoriemi. Jak je ale na tom panel při každodenním používání?

Jednoduše skvěle. Displej nemá problémy s žádnými podmínkami. Na přímém slunci je krásně čitelný a automatická regulace jasu funguje bleskurychle. Stejně skvělý je i v tmavých prostorech a panel dokáže svítit opravdu jemně, avšak stále krásně čitelně.

Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Typické AMOLED barvy

S barevným podáním taktéž není problém. Obzvláště v případě máte-li rádi syté barvy, kterými AMOLED panel oplývá. Barevný systém navíc přednosti displeje umocňuje. Vyčíst ale musím omezené možnosti nastavení. Lépe řečeno žádné. Barvy si nedokážete upravit a nejste-li příznivcem sytého podání, nebude vám pomoci.

Vyladěný systém bez zaškobrtnutí

Huawei nezbývá než razit svou vlastní cestu a v hodinkách Watch GT 5 Pro tudíž nalezneme Harmony OS 5.0. Na první dobrou musím poznamenat, že jde o jeden s nejsvižnějších a nejintuitivnějších systémů vůbec. Během testování se ani jednou nestalo, že by se hodinky zadýchaly a po pár dnech jsem přesně věděl, co můžu od systému čekat.

Úvodní obrazovka Rychlé ovladače Menu s aplikacemi Ukončování aplikace



Pohodlné ovládání

Skvěle je na tom systém po stránce ovládání. Domovskou obrazovkou je pochopitelně přizpůsobitelný ciferník, kterých je k výběru velká spousta. Tahem z horní strany se dostanete k rychlým přepínačům, jako je svítilna nebo režim nerušit. Opačným gestem vyvoláte přehled příchozích notifikací.

Tahem prstu ze strany na stranu se dostanete k různým přehledům. Směrem doleva jsou umístěny widgety pro cvičení, kontrolu aktivity a podobně. Tyto karty lze libovolně přidávat, ubírat a prohazovat pořadí. Tah vpravo vás přemístí do chytrého přehledu počasí a ovládání médií.

Menu ve stylu včelího úlu vyvoláte stisknutím korunky. Jejím otočením ikonky dokážete zvětšit do takové míry, že se zobrazí i popisy. V prvních momentech je menu lehce nepřehledné. Po pár dnech se ale dozajista naučíte, kde danou aplikaci hledat. Druhé tlačítko primárně slouží pro spuštění sportovních aktivit.

Pásek u hodinek Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Kompatibilita napříč zařízeními

Velkým benefitem Huawei Watch GT 5 Pro je jejich kompatibilita. Samozřejmostí je spolupráce s Huawei zařízeními. Problém ale nečiní ani propojení s Android nebo iOS zařízeními.

Zdraví na prvním místě

Díky množství senzorů, které hlídají váš zdravotní stav, je přítomno i mnoho sportovních režimů. Některé z nich jsou navíc skvěle vyladěny. Například pro běh je připraveno několik tréninků, které vám pomohou dostat se do formy. Společně s GPS máte dokonalý přehled o vašem výkonu. Nechybí ani kompletní běžecké plány a tréninky.

Připomínka vstát Měření tepu Měření spánku Cvičení



Hodinky vám dokáží pomoct i s hubnutím nebo udržením kondice. Zvládnou totiž naplánovat váš kalorický příjem, přičemž vy se staráte o to, abyste do zařízení přiváděli potřebné informace. Tato funkce funguje s takzvanými zdravotními trojlístky, které byste měli ideálně každý den plnit. Trojlístek se následně mění v závislosti na tom, co od sebe požadujete. Skrze tuto funkci navíc máte přehled o progresu a hodinky vás zvládnou upozornit například na to, že byste si měli dát procházku nebo si odpočinout. Upozorní ale i na doplnění tekutin a podobně.

Co vše hodinky měří?

Velkým benefitem hodinek jsou různé senzory pro monitoring zdravotních údajů. Základ jako monitoring tepu, sledování stresu nebo podrobné měření spánku netřeba rozebírat. Huawei Watch GT 5 toho ale umí mnohem více.

Ze základních režimů bych ještě vypíchnul dechová cvičení. Ta vám mohou pomoci uklidnit nejen organismus, ale i mysl. Dále hodinky zvládají kontrolovat hladinu kyslíku v krvi nebo změřit teplotu vaší pokožky.

Pokročilejší technologií je EKG pro kontrolu srdeční aktivity. Bohužel, v tomto případě není měření příliš spolehlivé. Pro správnou funkci musíte uzavřít oběhový cyklus a prst položit na spodní tlačítko se zabudovanou elektrodou. Ta ovšem ne vždy prst zaznamená a během měření proces ukončí. EKG se mi podařilo změřit zhruba jen jednou z pěti případů. A výsledky? Ty jsou opravu jen orientační. Ve zdravotnictví se pro EKG používá deset čidel, což zkrátka hodinky nikdy nenahradí.

Měření zdraví Měření teploty Detekce ztuhlosti tepen Takto probíhá měření



Zajímavě působí i detekce ztuhlosti tepen. Watch GT 5 Pro k tomu opět využívá elektrodu, na kterou musíte přiložit mokrý prst, utáhnout řemínek a předloktí rovně položit na stůl. Následně hodinky vyšlou do tepen signál a sledují jeho ozvěnu. Opět ale nejde o příliš směrodatná data a je třeba je brát s rezervou.

Spousta šikovných možností

Co se týče funkce chytrých hodinek jako takových, i v tomto ohledu na tom jsou Watch GT 5 Pro výborně. Přehled notifikací je jednoduchý a zprávy si přečtete pohodlně. Jen je škoda, že na zprávy nelze odpovědět, alespoň tedy v případě propojení s iOS. Předvolené možnosti by přišly vhod.

Z dalších šikovných funkcí stojí za vypíchnutí vzdálená uzávěrka fotoaparátu nebo Always-On displej. I na zhasnutém panelu neustále vidíte čas. Funkce sice bere malinko více energie, nejde ale o zásadní úbytek. Výtku si ovšem hodinky zaslouží v oblasti ženského zdraví. Z nepochopitelných důvodů zde není sledování menstruačního cyklu. Absence funkce dozajista může odradit spoustu žen od koupi produktu.

Huawei Watch GT 5 Pro, měření tepu | foto: Luboš Srb

Doprovodná aplikace

Pro připojení hodinek ke smartphonu potřebujete aplikaci Huawei Zdraví. Zde se stačí zaregistrovat a následovat pokyny na displeji. Po připojení se dostanete k možnostem přizpůsobení hodinek. Nastavíte si zde notifikace, ciferníky a mnoho dalšího. Také se zde shromažďují všechny zdravotní informace, se kterými můžete dále pracovat.

Úvodní obrazovka Možnosti aplikace Sledování zdraví



Postěžovat si ale musím na design a přehlednost aplikace. Zkrátka mám pocit, že Huawei umí software lépe a tato aplikace by si zasloužila redesign, jenž by zpřehlednil všechny funkce.

Perfektní baterie

Při pohledu na technické specifikace a uvědomění co vše hodinky zvládnou, je až neuvěřitelné, jaká práce zde byla provedena s baterií a optimalizací. Po nabití, které nezabere mnoho času, s vámi hodinky zvládnou vydržet několik dní. Klidně i déle než jeden týden.

Ovšem výdrž se razantně odvíjí od toho, jak hodinky používáte. V případě že sportujete na denní bázi, neustále monitorujete vše možné a využíváte GPS, výdrž klesne. Stále je ale perfektní a Huawei Watch GT 5 Pro nejsou jednodenními hodinkami.

Huawei Watch GT 5 Pro | foto: Luboš Srb

Závěr recenze Huawei Watch GT 5 Pro

Chytré hodinky Huawei Watch GT 5 Pro jsou jedny z nejlepších hodinek, které aktuálně můžete pořídit. Zaujmou luxusním zpracováním i elegantním a zároveň robustním designem. Ovládání pomocí korunky je návykové stejně jako pohled na kvalitní displej.

Na své si rozhodně přijdou i sportovci. Ti se mohou spolehnout na velké množství senzorů, díky kterým dostanou spoustu zajímavých dat. Režimů na monitoring sportovních aktivit je následně opravdu mnoho. Na závěr se dá pochválit i optimalizace samotného systému a kompatibilita prakticky s jakýmkoliv moderním smartphonem.

Výtky hodinek Huawei Watch GT 5 Pro se mi tedy hledají opravdu těžko. Podotknul bych ale málo chráněný displej nebo nespolehlivé EKG. Představit bych si dokázal i přehlednější aplikaci.