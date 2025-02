ChatGPT 4.5 – Co umí nejnovější jazykový model od OpenAI a kolik stojí?

ChatGPT 4.5 je nejpokročilejší jazykový model OpenAI. Nabízí přirozenější konverzaci, vyšší přesnost a méně chyb, ale za výrazně vyšší cenu.

ChatGPT 4.5 je více člověk a méně robot

Společnost OpenAI představila velký jazykový model ChatGPT 4.5. Měl by disponovat největší databází znalostí v historii, ale zároveň ještě nejde o model, který dokáže otázky hluboce analyzovat a přemýšlet nad nimi. To přijde až s ChatGPT 5.

ChatGPT 4.5 totiž cílí na úplně něco jiného a to je logika jeho uvažování. Ta by měla být o dost blíže člověku, takže během konverzování s nejnovějším ChatGPT se budete cítit, jak byste komunikovali s reálným člověkem, a ne pouze s chatbotem. Nový model je totiž o dost emočně vyzrálejší a dokáže si spojit věci, které by ho dříve ani nenapadly.

Nejnovější ChatGPT se tedy skvěle hodí na řešení praktických problémů, programování nebo zdokonalování psaní. Další zásadní výhodou je omezení halucinování, což je případ, kdy si umělá inteligence jednoduše vymýšlí data nebo říká nesmysly, což byl problém hlavně u ranějších verzí ChatGPT.

ChatGPT na počítači | foto: Pexels

Nejlepší jazykový model s obrovskou cenou

GPT 4.5 je aktuálně nejschopnější jazykový model na trhu a ve vědeckých a matematických úlohách je v průměru o 20 % lepší než jeho předchůdce. Podobně tomu je u programování, kde je o 10 % schopnější, jak informuje tisková zpráva OpenAI. Tento výrazný pokrok si ale odnesl svou daň, kterou je vysoká cena.

Ta je rovnou několikanásobně vyšší – 1 milion tokenů vyjde na 75 dolarů, což je velký rozdíl oproti GPT-4o za 2,5 dolaru a propastně obrovský, když vezmeme v potaz cenu GPT-4o mini, kdy za pouhých 0,2 dolaru máte k dispozici 1 milion tokenů. ChatGPT 4.5 je tedy nejspíše tím nejnákladnějším AI v historii společnosti, ale jedná se o špičkový model, který zatím nemá žádnou konkurenci.

Pokud se podíváme více do budoucnosti, tak GPT 5.0 bude nejspíše ještě dražší, protože půjde o model s nativní funkcí přemýšlení. Zatím ale nevíme, kdy dojde k jeho představení, a spekuluje se, že k němu dojde ještě letos.

Takto si vede ChatGPT 4.5 oproti starším modelům | foto: Richard Šimáček Náklady na provoz ChatGPT 4.5 v porovnání s ostatními modely | foto: Richard Šimáček



Cena a dostupnost

ChatGPT 4.5 je aktuálně dostupný pouze v rámci nejdražšího předplatného ChatGPT Pro, ale už příští týden se rozšíří pro předplatitele tarifu Plus a Teams. Hned další týden se nejnovější ChatGPT zavede i do předplatného pro firmy a vzdělávací instituce. O tom, kdy se nový model odemkne všem uživatelům, se zatím OpenAI nezmínila.

Krom vysoké počáteční ceny je zde ještě pár dalších omezení – zatím není dostupný hlasový režim a možnost sdílet obrazovky v rámci aplikace. Obě tyto funkce by se měly zpřístupnit až později. Nejvíce zajímavá na otestování bude rozhodně funkce hlasového chatu – z té se nejlépe pozná, jak společnost OpenAI s modelem pokročila a zda se skutečně tolik blíží člověku.