Recenze Redmi Note 14 Pro+ – Skvělý mobil za desítku, nechybí ani schopná AI

Redmi Note 14 Pro+ je hegemon střední třídy. Telefon za cenu 10 tisíc nabízí velký displej, kvalitní fotoaparát a nechybí mu ani moderní AI funkce.

Hrdý pokračovatel legendární série

Série Note od Redmi, potažmo Xiaomi, má za sebou celou řadu historicky úspěšných modelů. Tato řada se stala jednou z nejpopulárnějších ve střední třídě a proto ji Redmi drží i letos. Vrcholným zástupcem aktuální generace je Redmi Note 14 Pro+. Telefon s moderním designem, ambiciózním fotoaparátem, obstojnou výbavou, ale i umělou inteligencí. Základ pro obhajobu dobrého jména svých předchůdců je tedy rozhodně položen.

Design spoléhá na aktuální trend

Redmi je výrobcem spoléhající na aktuální trendy, které přenáší i do modelů střední třídy. Novinka Redmi Note 14 Pro+ je tudíž smartphonem pro rok 2025 každým coulem. To znamená zaoblené tvary, které se nevyhnuly displeji ani zadní straně. Novinka díky tomu vypadá elegantně, přičemž oblé tvary krásně padnou do dlaně.

Displej telefonu Redmi Note 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Fotoaparát u telefonu Redmi Note 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Zadní straně následně dominuje masivní foto modul vycentrovaný na střed. Samotný modul je vystouplý a zaujme svými oblými tvary, kterými kopíruje designový jazyk telefonu. První část modulu nese stříbrnou úpravu s vroubky. Z této podesty vystupuje tmavé sklo, pod kterým jsou ukryty samotné fotoaparáty.

Záda telefonu Redmi Note 14 Pro+ vsadila na sklo s matnou úpravou. V černém provedení vypadá novinka elegantně a matné zpracování zabraňuje nepěkným otiskům a je imunní na mastnoty.

Bytelný stroj bez nedostatků

Celkově telefon v ruce působí daleko hodnotněji, než byste čekali vzhledem k jeho nižší ceně. Konstruktérům se podařilo konstrukci zpracovat bez jakékoliv chyby a navíc nechybí ani zvýšená odolnost IP68. Perfektně jsou umístěna i ovládací tlačítka na pravé straně, jež jsou přesně na dosah palce.

Ve spodní části, která je rovná a s matnou úpravou, je umístěn USB-C port, šuplík na SIM a průduch pro reproduktor. Ten je doplněný druhým reproduktorem na horní straně. Společně odvádí kvalitní práci a potěší především svou hlasitostí. Basovější skladby ovšem postrádají hloubku a kvalita není nejlepší.

Společně s reproduktorem je na horní straně i infraport. Tedy technologie, kterou dnes razí snad jen Xiaomi a je zatraceně užitečná. S telefonem díky ní můžete ovládat různé domácí spotřebiče nebo třeba i televizi. Posledním prvkem stojícím za zmínku, je čtečka otisků prstů pod displejem. Je na příjemném místě a funguje bleskurychle.

Redmi Note 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Displej s maximálními možnými kvalitami

Na čelní straně Redmi Note 14 Pro+ se nachází povedený AMOLED displej s úhlopříčkou 6,67 palců, rozlišením 2712 × 1220 pixelů a maximální svítivostí 3 000 nitů. Jde o kombinaci technologií, díky kterým je podívaná na displej skvělá za každých okolností. I při přímém slunečním svitu si zobrazovač drží příjemnou čitelnost a krásně syté barvy. V nastavení nicméně barvy můžete upravit. Například zvolit bledší odstín nebo kompletně pozměnit teplotu barev.

Upravit lze frekvenci displeje, kde ovšem doporučuji zanechat původní nastavení. V tomto režimu telefon sám pozná, kdy se hodí 60 Hz a kdy naopak oceníte rychlejších 120 Hz. Pochválit musím i rychlou automatickou regulaci jasu a potěší i přítomnost čtecího režimu pro šetření vašich očí.

Systém HyperOS vyladěn do posledního detailu

Xiaomi ve svých telefonech léta využívalo proslulé MIUI, které již ale postupně upadá v zapomnění a prim nyní hraje HyperOS. Ten je přítomný i v Redmi Note 14 Pro+, kde ovšem základ tvoří Android 14. Nadstavba nicméně nenechává kámen na kameni a na vše jde tak nějak po svém. Systém HyperOS nicméně patří dle mého názoru mezi ty nejšikovnější a nejlépe vypadající nadstavby, přičemž v tomto případě musím vypíchnout i skvělou optimalizaci.





Samotný systém působí vyzrále a svěže. Centrum ovladačů naleznete po stažení horní lišty, kde v horní části převládají dlaždice. Swipnutím směrem vpravo se dostanete k příchozím upozornění. Gesta posléze systém doprovází i při základním ovládání. Vše je svižné, animace jsou krásně plynulé a přepínání mezi aplikacemi je zcela bezproblémové.

Využitý systém HyperOS 1.0 posléze přináší spoustu šikovných funkcí. Počínaje rychlým vyhledáváním, kdy stačí podržet prst na senzoru otisků i po odemknutí. Následně se dostanete do rychlé volby a ihned můžete brouzdat po internetu. Z klasických funkcí bych dále vypíchnul propracovaný Always-On displej a rozsáhlé možnosti v oblasti úprav domovské obrazovky.





Mezi dle mého nejšikovnější možnosti řadím i boční tlačítko s nejpoužívanějšími aplikacemi. Na kraji displeje se zobrazí malé protáhle tlačítko, po jehož přejetí se zobrazí aplikace, které lze spustit ve formě mini okna přes další již běžící aplikace. Mezi lehce bizarnější funkce rozhodně patří sledování srdečního tepu pomocí senzoru otisků prstů.

Moderní AI ve střední třídě

Ačkoliv je umělá inteligence něco, co výrobci prezentují především u svých nejdražších kousků, tak Redmi prvky AI přináší i do střední třídy. Počínaje službou Gemini, kterou otevřete pomocí samostatné aplikace nebo podržením zamykacího tlačítka. Gemini podporuje český jazyk a jedná se o chatbota, který vám pomůže prakticky se vším. Ve spolupráci s Googlem telefon přináší i oblíbené Circle to Search. Stačí podržet domovské tlačítko a obrazovka zamrzne. V onen moment cokoliv zakroužkujete a telefon vám dodá všechny relevantní informace.





Další AI funkce nalezneme například v galerii a jde o AI Erase Pro, které zvládne ze snímku odstranit nechtěné objekty. Vyzdvihnout musím i AI tlumočníka pracujícího s cizími jazyky v reálném čase. Novinka Redmi Note 14 Pro+ toho ale umí daleko více. Zvládne shrnout poznámky, přeložit je a opravit chyby. Problémem není ani přepis mluveného slova a následná práce s textem.

Naprosto dostačující výkon

Pod pokličkou Redmi Note 14 Pro+ běží moderní procesor Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu. Společně se skvělou optimalizací podává dostatečný výkon jak pro každodenní úkony, tak i pro náročnější práci. Telefon s přehledem zvládá náročnější multitasking a rozběhne jakoukoliv hru na vyšší detaily. S AI úkony to ale trvá lehce déle a občas se dokonce aplikace vypne. Pravděpodobně jde o problém softwaru a doufám, že Redmi toto brzy vyřeší.





Chvályhodný výsledek si novinka odnesla v populárním Antut benchmark testu – 744 612 bodů. Nejlepší smartphony sice dosahují i více než dvojnásobného výsledku, avšak praxe s Redmi Note 14 Pro+ jasně dokazuje, že i střední třída dokáže uspokojit náročnější uživatele.

Baterie s bleskurychlým nabíjením

Redmi Note 14 Pro+ má v útrobách baterii s kapacitou 5 110 mAh a rozhodně se nedá říci, že by kapacita ochromila konkurenci. Například Honor Magic 7 Lite již využívá novou technologii, která mu umožnila nasadit 6 600mAh akumulátor. Přesto se ale novinka od Redmi nemusí stydět. Výdrž je obstojná a i při náročnějších úkonech s vámi telefon vydrží den a půl. Při skromnějším hospodaření s energií vytlačíte z baterie i celé dva dny.

Výdrž vás ale příliš trápit nemusí. Případným nabíjením neztratíte mnoho času, jelikož nabíjení je zde podporováno maximálním výkonem 120 W, což je pořádná síla. Zmíněný výkon dokáže naplnit kapacitu baterie zhruba za 25 minut. I když telefon tedy do nabíječky připojíte na zhruba 10 minut, budete mít na vystaráno na celý den.

Redmi Note 14 Pro+ v ruce | foto: Luboš Srb

Fotoaparát zaměřený na čísla

Obří modul fotoaparátu na zádech vzbuzuje dojem, že Redmi Note 14 Pro+ si pro majitele připravilo bestiální fotoaparáty. A to částečně platí, jelikož hlavní snímač má 200Mpx rozlišení. Jak to tak ale u střední třídy bývá, rozpočet není nafukovací a na zbylé sestavě Redmi muselo ušetřit. Sekundární ultra-širokoúhlý čip má tudíž „jen“ 8 Mpx a trojici uzavírá 2Mpx makro. Kompletní sestavu a specifikace snímačů si můžete prohlédnout níže.

Primární snímač: 200 Mpx, f/1.7, 1/1.4″, 0,56µm pixely, OIS, PDAF

Ultra-širokoúhlý objektiv: 8 Mpx, f/2.2, záběr 120°, 1/4,0″

Makro: 2 Mpx, f/2.4

Selfie kamerka: 20 Mpx, f/2,2, 1/4,0″, 0,7 µm

Focení s mobilem Redmi Note 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Fotoaparát Redmi Note 14 Pro+ má vysoké ambice, především pak hlavní 200Mpx snímač. Očekávání ovšem plní velice dobře a foto čip si vede velmi příznivě. S přirozeným denním osvětlení fotoaparát produkuje krásné snímky se sytými barvami, prokreslenými detaily a jasnou ostrostí. Díky vysokému rozlišení je na tom velice dobře i zoom, jenž jen minimálně postrádá kvality. Dvojnásobný je pochopitelně kvalitnější než čtyřnásobný, avšak ani v tomto přiblížení nejsou fotky špatné.

Dobrým fotografiím dokáže pomoci i AI rozpoznávající focené objekty a v reálném čase. Dostupné informace následně telefon zpracuje a vhodně doupraví barvy. V tomto režimu se dá říci, že jsou fotky vždy výraznější a je jen na vás, jestli se vám to líbí.





Kvalitu hlavního senzoru bohužel nenásleduje sekundární ultra-širokoúhlý čip. Přes den jsou fotky sice použitelné, nicméně detaily se slévají a barvy jsou mnohdy vybledlé. Ostatně to se dá říci i o makru, jež dokáže detailní fotku vyprodukovat jen při velmi kvalitním osvětlení.

V noci se kvalita čipů ještě více projevuje. Opět musím říci, že hlavní fotoaparát dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Výraznější problém mu nedělají ani světelné body, černou vyobrazuje velmi kvalitně – bez šumu. Navíc potěší i míra detailů. Noční režim posléze do fotky dokáže dostat více světla a to platí i u sekundárního čipu. Zde se ovšem kvalita stále pohybuje na nízké hranici a ultra-širokoúhlé fotografie v noci postrádají detaily a barvy jsou velmi vybledlé.

Pochválit ale musím přední fotoaparát. Ten produkuje ostré fotografie s dostatkem detailů a hračičky potěší i několik možností, jak svou fotografii upravit v reálném čase. Ostatně aplikace fotoaparátu oplývá různými možnostmi. Počínaje propracovaným „Pro“ režimem přes natáčení duálního videa až po portrét nebo povedené skenování dokumentů.

Jak fotí Redmi Note 14 Pro+?















Ukázka: noční snímky











Ukázka: ultra-širokoúhlé snímky







Ukázka: 2× zoom

Ukázka: 4× zoom







Závěr recenze Redmi Note 14 Pro+

Novinka Redmi Note 14 Pro+ je přesně tím smartphonem, který sice spadá do střední třídy, ale nejde o žádné ořezávátko a s některými svými vlastnostmi si nezadá ani s mnohonásobně dražší konkurencí. Řeč je například o AI, která zde přichází v plné síle. Hlavní 200Mpx fotoaparát zvládá svou práci na jedničku a pochvalu si zaslouží i systém HyperOS.

Stěžovat si nemůžu ani na výkon. Je ho dostatek a zvládne v podstatě všechny úkony. Kde si ale dokážu postěžovat, je oblast fotoaparátů a konkrétně ultra-širokoúhlý objektiv patří mezi ty horší ve své kategorii. Makro snímač bych posléze označil jako fotoaparát do počtu. Lehce diskutabilní může být svérázný design, jenž nemusí každému padnout do oka.

Redmi Note 14 Pro+ v ruce | foto: Luboš Srb

Ve výsledku bych ale Redmi Note 14 Pro+ dokázal doporučit všem, kteří sice nechtějí utrácet desítky tisíc za smartphone, ale požadují přítomnost moderních funkcí. Hlavní fotoaparát, krásný displej, dostatečný výkon a především AI funkce jsou zkrátka silné zbraně.

Hodnocení

Šikovný systém HyperOS Občasná nefunkčnost AI Umělá inteligence Ultra-širokoúhlý fotoaparát Hlavní fotoaparát Rychlé nabíjení

Redmi Note 14 Pro+: specifikace