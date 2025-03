Březen, k PlayStationu moc rádi vlezem! Sony láká na nové hry v PS Plus

PS Plus v březnu 2025 přinese hry Dragon Age: Veilguard, Sonic Colors: Ultimate a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Těšíte se?

Březnové novinky míří do PS Plus

Sony zveřejnilo tři hlavní hry mířící do předplatného PS Plus pro měsíc březen 2025. Tentokrát budou potěšeni fanoušci RPG série Dragon Age, a také příznivci Sonica a legendárních Želv Ninja. Začneme tou největší hrou, což je určitě Dragon Age: Veilguard. Toto fantasy RPG vyšlo zhruba před půl rokem a do předplatného PS Plus tedy zamířilo relativně brzy.

Ve své době se jednalo o jeden z nejočekávanějších titulů a recenze byly lehce nadprůměrné a vesměs pochvalné. Rozhodně se jedná o hru, která má potenciál zaujmout, ačkoliv prodejně bohužel nijak zásadně nezazářila. Pro fanoušky série je to ale rozhodně povinnost, protože na toto pokračování se čekalo celou dekádu a nyní si ho tedy budou moct vyzkoušet zdarma.

Hra pravděpodobně méně uspěla i kvůli tomu, že se nad ní v době vydání vznášela „woke“ kontroverze a to se jak známo v herní branži neodpouští. Když se ale od toho oprostíte, užijete si výbornou akční stránku, povedenou grafiku a celkově velmi vydařenou stylizaci, stejně jako skvěle realizovanou hudbu.

Trojice nových her, která dorazí do PS Plus v březnu | foto: Sony

O slovo se hlásí ježek a želvy

Další hrou, která dorazí do předplatného PS Plus v březnu, je 3D skákačka Sonic Colors: Ultimate se slavným modrým ježurou v hlavní roli. Tato hra původně vyšla na dnes již notně zašlou konzoli Nintendo Wii, nicméně v roce 2021 se dočkala remasteru na novější platformy a patří mezi nejpovedenější hry se Sonicem za poslední dobu.

Hra se může pochlubit zábavnou, chytlavou hratelností, povedeným designem jednotlivých úrovní a celkově se hraje příjemně svižně. Třetí hrou, kterou si předplatitelé PS Plus budou moct v březnu zdarma stáhnout, je kolekce Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Ta obsahuje hned 13 samostatných her s populárními želvími hrdiny.

Tato kolekce her od Konami vsází v první řadě na retro notu a jedná se o typické „automatovky“ s odpovídající grafikou i celkovým zpracováním. Tyto hry pochází z let 1989 až 1994, velká část z nich vsází na takzvaný „gaučový“ multiplayer a jedná se o kolekci, která zabaví hlavně v partě lidí. Za vyzkoušení určitě stojí.

Dragon Age: Veilguard | foto: Sony

Poslední šance na stažení únorových her

Tyto tři nové hry zamíří do předplatného PS Plus dne 4. března a k dispozici budou do posledního březnového dne. To zároveň znamená, že máte posledních pár dnů ke stažení aktuální trojice her v podobě Payday 3, High on Life a Pac-Man World Re-Pac. Ty budou v rámci PS Plus k dispozici do 3. března 2025.