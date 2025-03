AI model Sora je v Česku. Cena již od 480 Kč měsíčně, výsledky berou dech

AI generátor videí Sora je od 28. února dostupný v Evropě, včetně Česka. Nabízí tvorbu krátkých videí, ale vyžaduje předplatné ChatGPT Plus či Pro.

AI generátor videí Sora je v Evropě

Společnost OpenAI minulý rok představila revoluční AI nástroj na tvorbu hyperrealistických videí Sora. Ten překvapil celý svět tím, jak moc realistická videa dokáže vytvořit a někteří filmaři se dokonce zalekli toho, že přijdou o práci. Sora se několik měsíců interně testovala a až minulý rok v prosinci byla vypuštěna pro USA a pár dalších trhů.

Nakonec jsme se dočkali i my v Evropě, jelikož od 28. února 2025 je Sora zpřístupněna ve všech evropských státech včetně České republiky. Původně měl nástroj vyjít dříve, ale společnost si chtěla být jistá, že splní veškeré legislativní požadavky Evropské unie.

Nástroj Sora rozhodně necílí na to, aby nahradil veškerá produkční studia, ale má spíše ambice na to, aby dokázal vytvářet maximálně realistická krátká videa. Takže si s pomocí AI zatím nemůžete vygenerovat celý film. Sora se tak může hodit například pro vytváření Reelsů na Instagramu.

Co Sora dokáže?

Sora funguje velice podobně jak ChatGPT – opět stačí zadat pouze textový popis toho, co chcete vytvořit, a čím konkrétnější budete, tím lepší výsledek dostanete. Chvíli si tedy můžete zahrát na scénáristu a napsat si scénář ke videu, které může mít délku maximálně 20 sekund (s předplatným ChatGPT Pro).

Bohužel, AI nástroj Sora si zdarma nezkusíte, takže budete potřebovat minimálně předplatné ChatGPT Plus, které umožňuje vytváření videí v HD rozlišení. To je na dnešní poměry docela málo, ale bohatě to stačí na testování nebo tvoření nenáročného obsahu.

Samozřejmě OpenAI nasadila do Sory filtr na to, jaký všechen obsah jde vygenerovat. Nedokáže vytvořit žádný explicitní obsah nebo násilné scény, ani videa, kde by se objevovaly slavné osobnosti, protože by to mohlo být jednoduše zneužitelné k šíření dezinformací. Pravidla se ale nejspíš budou v průběhu vývoje měnit.

Cena a rozdíly mezi tarify pro Soru | foto: Richard Šimáček

Cena a omezení

Pokud si chcete Soru vyzkoušet, musíte si pořídit alespoň nejlevnější předplatné ChatGPT Plus za 480 korun měsíčně, s kterým budete moci vytvářet 5sekundová videa s rozlišením 720p (HD). Rozhodně zajímavější možností je předplatné ChatGPT Pro, jenže to stojí měsíčně 4 800 korun, ale umožní vám vytvářet videa až do délky 20 sekund a rozlišením 1080p (Full HD).

Dalším ne moc diskutovaným omezením je to, že jen v rámci dražšího předplatného si video můžete stáhnout bez vodoznaku. Jak můžete vidět z maximálního rozlišení a limitace na délku, tak Sora je spíše prototyp a filmaře v dohledné době nenahradí. Ale co není, může být a za pár let třeba nebude vůbec neobvyklé, že některé reklamy nebo seriály bude tvořit umělá inteligence.