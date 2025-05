Qualcomm si zaplatil porovnání jeho procesoru s Apple C1. Hádejte, jak to dopadlo

Apple poprvé nasadil vlastní modem C1 do iPhonu 16e. Testy jej chválily, ale nová studie od Qualcommu ho staví do horšího světla.

První modem od Applu

Když kalifornský gigant představil v únoru tohoto roku odlehčený iPhone 16e, byl to pro něj velký den. V jeho nitru se totiž nachází vůbec první modem navržený Applem, a to konkrétně model s označením C1. V testech si vedl dobře a sklidil zaslouženou pochvalu.

Tento nový čip je přímou konkurencí modemů Snapdragon X75 / X80 od Qualcommu a Apple se díky němu od něj částečně oprostil. Možná i proto se nyní objevila studie, která staví Apple C1 do trochu horšího světla, právě v neprospěch řešení od konkurenčního Qualcommu.

Nutno ale dodat, že zadavatelem a plátcem této studie byl přímo Qualcomm a nejednalo se tedy o nezávislé porovnání. Působí tedy tak trochu jako snaha o pošpinění povedeného produktu od Applu a jeho diskreditaci. Na co se vlastně tato studia zaměřila?

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

V čem Apple C1 prohrál?

Tato studie se zaměřila na rychlost stahování a nahrávání, tedy download a upload a účastnily se jí tři modemy. Od Applu samozřejmě model C1 a od Qualcommu pak Snapdragon X75 a Snapdragon X80. Testování probíhalo ve městě New York City.

Středobodem testu tedy byla rychlost stahování a nahrávání, a asi není překvapením, že modem od Applu v této disciplíně pohořel. Při stahování byly telefony s řešením od Qualcommu o 34,3 % až 35,2 % rychlejší, a v případě uploadu byl rozdíl propastných 81,4% až 91 %.

Test probíhal na 5G síti operátora T-Mobile a studie zmiňuje i to, že iPhone 16e s modemem C1 vykazoval po pouhých dvou minutách testování výrazně vyšší teploty. Test pro něj zkrátka nevyšel příliš pozitivně, nicméně ve výsledku vypadá až moc jako snaha o prosté shození konkurence.

Qualcomm bude muset řešit velký problém

Chtěl Qualcomm touto studií přímo pošpinit modem C1 a ukázat své modemy v lepším světle? Na jednu stranu to nedává smysl, protože Apple dlouhodobě tvoří nějakých 20 % jeho příjmů. To se ale brzy pravděpodobně změní, protože kalifornský výrobce bude vlastní řešení tlačit i do zbytku svého portfolia a Qualcomm se bude muset brzy obejít bez něj a jeho peněz.

zdroj: Cellularinsights