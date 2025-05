Češi, nákup nového mobilu se brzy změní. Tahle změna vám zamotá hlavu

Od 20. června budou muset mít všechny nové telefony v EU energetický štítek. Má pomoci při výběru, ale podle mě spíš přinese zmatek.

Mobily dostanou energetické štítky

Jak jsme vás před nedávnem na Mobilizujeme.cz informovali, nově prodávané telefony v rámci EU budou muset být již brzy opatřeny energetickými štítky. Konkrétněji se tak stane 20. června a bude se jednat o velmi podobný formát, jaký známe z velkých spotřebičů. Pračky, televizory, myčky, lednice a podobně, všechna tato elektronika musí být opatřena štítky.

Smysl těchto štítků je sice ušlechtilý a je jím usnadnit zákazníkovi výběr toho pravého modelu, respektive urychlit přímé srovnání s jinými modely, ale to se ne vždy daří. U velkých spotřebičů můžou být štítky opravdu nápomocné, protože zde jsou rozdíly ve spotřebně elektřiny nebo například vody, velké. Ale u mobilních telefonů?

Spíše to vypadá, že štítky výběr nového telefonu naopak zkomplikují, protože ne každému údaje v něm obsažené něco řeknou. Ne každý totiž prvkům, jenž jsou součástí mobilního světa, rozumí a třeba takový stupeň odolnosti IP68 zobrazený na štítku mu nic neřekne. Pro méně znalé uživatele by se tak podle mě mohly zkrátka stát štítky spíše překážkou.

Takto bude vypadat energetický štítek pro telefony | foto: EU

Nezbytná zbytečnost

Velmi zavádějící je také vyhodnocení energetické účinnosti formou tradiční stupnice od A do G. Je samozřejmě logické, že telefon s označením A bude lepší než ten, co má účinnost vyjádřenou písmenem D, ale co to vlastně znamená ve skutečnosti? Že telefon A odebere při nabíjení ze sítě méně energie než telefon klasifikovaný jako D nebo G?

Zatímco u bílé elektroniky lze volbou efektivního modelu s nízkou spotřebou ušetřit za rok klidně stovky či tisíce korun na spotřebě elektřiny, u telefonu je to víceméně jedno. Podobně matoucí je pak také výdrž, která je na štítku zobrazena o kousek níž. Je udávána v hodinách a minutách, jenže každý uživatel telefon používá úplně jinak a od toho se výdrž odvíjí.

A jakou výdrž vlastně štítek udává? Výdrž v reálných podmínkách? V těch laboratorních? Nebo snad výdrž ve stand-by režimu? Další prvky, o kterých má štítek informovat, jsou třída spolehlivosti s odolností vůči pádu, výdrž baterie v cyklech, třída opravitelnosti a stupeň krytí. To je všechno hezké, ale opět to může být spíše matoucí.

Rozebraný iPhone | foto: Roman Macháč

Jak se štítky promítnou do cen telefonů?

Co bude znamenat například to, že má telefon třídu opravitelnosti D a ne A, tedy nejlepší? Bude se v servisu čekat na konkrétní díl o jeden či dva dny déle? Ano, pořád lze srovnávat tím stylem, že čím lepší hodnocení, tím lepší by měl být celý telefon, ale ani to samozřejmě nebude univerzální pravda. U telefonů zkrátka štítky nedávají takový smysl, jako u bílé elektroniky.

Výrobci s tím navíc budou mít extra náklady, protože tento nový prvek jde v celé šíři za nimi, nicméně se nepředpokládá, že by znamenal zdražení. S těmito štítky přichází na výrobce telefonů i další povinnosti, a to například používat baterii s životností alespoň 800 nabíjecích cyklů při zachování kapacity 80 %.

EU také chce, aby byly náhradní díly pro telefony k dispozici ještě 7 let po ukončení prodeje a nové regule se vztahují i na podporu. Každý telefon vydaný po 20. červnu 2025 bude muset dostávat aktualizace ještě 5 let po ukončení prodeje. EU si od těchto kroků slibuje výrazné prodloužení životnosti telefonů, a to z průměrných 3 let na 4 roky.

Co si o zavedení energetických štítků pro mobily myslíte vy? Pomohou podle vás při výběru, nebo spíš zmatou? Napište nám svůj názor do diskuze pod článkem!

zdroje: vlastní, EU