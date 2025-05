Když se mě zeptáte, jaký si pořídit mobil v roce 2025, dám vám těchto 10 rad

Už roky pomáhám vybírat mobily a vím, jak snadno se člověk ztratí v nabídce. Dám vám tedy rady, abyste se správně zorientovali a pořídili co nejlépe.

Tolik možností, ale jaká je pro mě ta správná?

Výběr nového mobilního telefonu dnes není jednoduchý. Trh nabízí stovky modelů v různých cenových kategoriích, s různými funkcemi, a především s různou úrovní kvality.

V roce 2025 je situace o to složitější, že se technologie rychle vyvíjejí, výrobci stále častěji šetří na příslušenství, a zároveň roste důležitost softwarové podpory a propojení s dalšími zařízeními.

Na co si tedy dát pozor? Přináším stejné rady, jaké dávám i známým, kteří se mě ptají, jaký mobil si koupit. Tady je 10 věcí, které byste měli vědět.

Telefonování s mobilem CMF Phone 2 Pro | foto: Luboš Srb

1. Rozpočet jako výchozí bod

Základem každého výběru je jasně stanovený rozpočet. Jinak se budete rozhodovat s limitem do 7 000 Kč, jinak v kategorii 10–15 000 Kč a úplně jiné možnosti nabízí segment nad 20 000 Kč.

Obecně platí, že střední třída dnes nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon, zatímco v nejvyšší třídě platíte hlavně za prémiové materiály, fotoaparáty a značku. Jaké jsou tedy vaše cenové možnosti a představy?

2. Rozměry a hmotnost

Před nákupem si ověřte, jak se vám telefon drží v ruce. Někdo preferuje větší obrazovku, jiný hledá kompaktní model, který se vejde do kapsy. Hmotnost přes 200 gramů už může být při delším používání znát. Ideální je telefon si před koupí fyzicky vyzkoušet.

S velikostí telefonu souvisí i baterie a její výdrž. Větší modely mají často delší výdrž, ale jsou těžší. Pokud jste často mimo domov, oceníte telefon, který vydrží celý den bez nabíjení, ale to dnes vydrží prakticky všechny.

Google Pixel 9a v ruce | foto: Luboš Srb

3. Displej: nejen velikost, ale i kvalita

Displej je nejčastěji používaná část chytrého telefonu, a proto má na uživatelský zážitek zásadní vliv. V roce 2025 už očekávejte minimálně 90Hz obnovovací frekvenci, ideálně 120 Hz pro plynulé scrollování.

Většina modelů ve střední a vyšší třídě dnes nabízí AMOLED displeje s věrnými barvami a dobrou čitelností na slunci. Pozor si dejte na zbytečně velké rámečky nebo nižší rozlišení.

4. Softwarová podpora výrobce

Jedna z často podceňovaných oblastí. Pokud si pořídíte telefon s Androidem, očekávejte podporu 3-7 let v závislosti na značce a modelu. Například Samsung nebo Google garantují až 7 let aktualizací systému a bezpečnostních záplat.

Pokud je pro vás prioritou dlouhodobá softwarová podpora, Apple stále drží prvenství. Nejenže iPhony dostávají aktualizace roky (průměrně 6-7 let, někdy i více), ale zároveň je dostávají všechny modely současně, což u Androidu není samozřejmost.

Dlouhá softwarová podpora znamená nejen delší životnost telefonu, ale i vyšší bezpečnost.

Bezpečnostní aktualizace na Android telefonu | foto: Unsplash

5. Poměr cena/výkon

Mou další důležitou radou je, abyste sledovali nejen aktuální modely, ale i loňské vlajkové lodě. Ty totiž často výrazně zlevní a nabídnou vyšší výkon nebo lepší fotoaparát než nový telefon střední třídy.

Určitě se vyplatí sledovat uživatelské recenze, například na našem odborném webu Mobilizujeme.cz, ale i reálné zkušenosti od majitelů zařízení například na Heureka.cz. Správným výběrem docílíte, že za své peníze dostanete nejvyšší hodnotu.

6. Fotoaparát bývá tím nejdůležitějším

S telefonem dnes fotí každý, takže je logické, že byste měli chtít co nejlepší fotoaparát v cenové relaci, ve které vybíráte. Myslete na to, že kvalitní snímky pořídíte s fotoaparátem, který má optickou stabilizaci obrazu (OIS). Počet megapixelů už naopak není rozhodující.

Také je dobré mít u foťáku teleobjektiv, který se skvěle hodí pro focení portrétních snímků, ale i pro přiblížení formou bezztrátového zoomu. Hodnotným ukazatelem je také světelnost snímače, přičemž nižší číslo je pro vás lepší.

Pokud chcete fotit dobře i za špatného světla, což může být nejen ve večerních a nočních hodinách venku na ulici, ale i přes den v domácnosti, tak si zjistěte, zda má daný mobil noční režim, který dokáže prodloužit dobu závěrky a softwarově snímek lépe prokreslit.

Je jasné, že si nemusíte při výběru nového mobilu úplně vědět rady, takže pro tyto případy určitě mrkněte i na různé zkušební fotky s daným zařízením. Jedině tak si můžete být jisti, že fotoaparát bude stát za to. To samé platí i pro natáčení videí.

Focení s telefonem Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb

7. Obsah balení

Mnoho výrobců v posledních letech přestalo přikládat do krabičky adaptér pro nabíječku. U některých značek chybí i nabíjecí kabel nebo ochranné pouzdro.

Před nákupem si tedy zjistěte, co všechno je součástí balení, a počítejte s případnými dalšími náklady – například na rychlou nabíječku, která není vždy levná.

8. Úložiště: kolik stačí?

Pro běžného uživatele dnes zpravidla postačí 128 GB interní paměti. Pokud často fotíte nebo natáčíte videa ve 4K, zvažte variantu s 256 GB. Ale pár tisíc si za to připlatíte.

Některé modely umožňují rozšíření pomocí microSD karty, ale to dnes není samozřejmost. Důležité je také zálohování – fotky lze přesunout do počítače nebo využít cloudové služby typu Google One či iCloud.

Honor 400 Lite, displej | foto: Luboš Srb

9. SIM karta a eSIM

Většina telefonů používá maličkatou nanoSIM, která už prakticky nahradila do té doby nejpoužívanější „klasickou“ velkou miniSIM a též středně velkou microSIM.

Čím dál více modelů navíc přechází na eSIM – elektronickou verzi SIM karty. Některé nové telefony, například americké verze iPhonů, už fyzický slot vůbec nemají.

Pokud zjistíte, že vámi vybraný telefon má jinou velikost SIM karty, než máte ve svém současném telefonu, tak si nezapomeňte včas u svého mobilního operátora zařídit výměnu SIM karty za novou, abyste pak zbytečně na výměnu nečekali.

10. Ekosystém a značka

Mobilní telefon dnes často není samostatné zařízení. Pokud vlastníte chytré hodinky, tablet nebo notebook stejné značky, můžete získat funkce navíc.

O co jde? Můžete mít například sdílenou schránku, plynulé přepínání zařízení, rychlý přenos souborů nebo ovládání jedním účtem. Nejlépe propojené ekosystémy dnes nabízí Apple, Samsung a čím dál častěji i Xiaomi nebo Huawei.

Apple iPhone 16 Pro Max | foto: Luboš Srb

Závěrem

Při výběru nového mobilního telefonu v roce 2025 je důležité nepodlehnout jen marketingu a líbivým parametrům. Každý uživatel má jiné potřeby a jiné priority – někdo hledá kompaktní model s dobrou výdrží, jiný zase nejlepší fotoaparát nebo propojení s chytrými hodinkami.

Klíčem k dobrému nákupu je podle mě hlavně vše porovnávat, číst recenze, vědět, co od telefonu očekáváte – a nebát se sáhnout po modelu, který je rok starý, ale za výrazně lepší cenu.

5 tipů na skvělé mobily v různých cenových hladinách

Samozřejmě existuje mnohem více kvalitních telefonů v různých cenových relacích, které bychom mohli doporučit. Jaký mobil máte vy a doporučujete jej ostatním? Napište nám do diskuze pod článkem!

zdroje: vlastní