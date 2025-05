48 Mpx už nestačí? Apple testuje 200Mpx fotoaparát pro budoucí iPhone

Apple testuje fotoaparát s rozlišením 200 Mpx pro budoucí iPhone. Chystá zásadní změny, včetně poddisplejového Face ID a možného uvedení iPhonu Fold.

Apple se chystá do iPhonů nasadit 200Mpx kameru

Není to tak dávno, co většina iPhonů měla pouze jednu kameru s rozlišením 48 Mpx. V současnosti mají modely Pro dvě kamery s tímto rozlišením a třetí přibude už letos v iPhonu 17 Pro a Pro Max. Vyměněn bude 12Mpx teleobjektiv za lepší 48Mpx senzor. Apple ale nic nenechává náhodě a už testuje další výrazné vylepšení kamer.

Budoucí iPhony téměř s jistotou obdrží 200Mpx senzor a kalifornský gigant jej údajně již začal testovat. Otázkou zůstává, zda vylepšení obdrží hlavní senzor, nebo teleobjektiv, protože právě tam by to dávalo největší smysl, aby se zlepšila kvalita vzdáleného digitálního zoomu. 200Mpx teleobjektiv se v posledním roce objevuje velmi často v čínských vlajkových modelech a dokáže vytvořit impozantní snímky.

Samsung naopak vsadil na hlavní 200Mpx snímač u modelů S25 Ultra a S25 Edge. Dle úniků Apple testuje nasazení tohoto snímače právě jako primární kamery, podobně jako to má Samsung u svých prémiových vlajkových lodí. Společnost však může své rozhodnutí během testování přehodnotit a místo toho se zaměřit na vylepšení teleobjektivu.

Apple iPhone 16 Pro Max | foto: Roman Macháč

Budoucí iPhony čekají radikální změny

V posledních letech Apple přináší spíše mírná vylepšení než zásadní změny, a to by se v následujících letech mohlo změnit. Kromě kamery s rozlišením 200 Mpx společnost pracuje i na poddisplejovém Face ID a selfie kameře, čímž by měl úplně zmizet dynamický ostrov. Těchto změn bychom se měli dočkat v roce 2027.

V minulosti se spekulovalo i o tom, že se Apple vrátí k Touch ID a do displejů implementuje poddisplejové snímače otisků, jenže zatím to vypadá, že společnost všechny karty vsadila na Face ID. V blízké době bychom se mohli dočkat i lepších křemíko-uhlíkových baterií. Ty mají vyšší energetickou hustotu a zároveň jsou menší.

Nejzajímavější novinkou bude rozhodně iPhone Fold. Ten by mohl dorazit už příští rok a nabídnout přibližně 8palcový vnitřní displej spolu s menší 5,49palcovou obrazovkou. Půjde tak o jeden z nejmenších externích displejů u skládacích zařízení, protože konkurence používá minimálně 6palcové displeje. Co se týče kamerové výbavy, Apple by zde neměl šetřit a měly by být nasazeny senzory z modelů Pro.

zdroje: Weibo (1, 2)