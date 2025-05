Rána pro výrobce mobilů. Trump uvalí 25% clo, Apple a Samsung mají problém

Donald Trump oznámil nové clo na telefony vyráběné mimo USA. Zasáhne všechny hlavní výrobce a může dramaticky změnit celý mobilní trh.

Mobilní trh je v těžké situaci

Celní válka opět nabírá na obrátkách, jelikož Donald Trump oznámil nové clo na telefony. To se dotkne všech výrobců, kteří je vyrábějí mimo USA. Tím pádem se nevyhnou ani Applu nebo Samsungu. V současnosti se všechny telefony vyrábějí mimo USA, takže se dotknou všech výrobců po celém světě.

Clo ve výši 25 % začne platit na konci června a nejspíše způsobí chaos v dodavatelských řetězcích většiny výrobců. Je zvláštní, že Trump je ochoten jít i proti samotnému Applu, jelikož ten je pro americkou ekonomiku nesmírně důležitý.

Drtivá většina telefonů se vyrábí v Číně nebo Indii kvůli nižším nákladům na energie i pracovníky. Apple předpokládal, že když přesune výrobu do Číny nebo Vietnamu, tak se vyhne clům, což se nakonec nevyplatilo. Společnost zatím nemá žádný plán na přesun výroby do Spojených států.

iPhone 16 Pro | foto: Luboš Srb

Proč nikdo nevyrábí smartphony přímo v USA?

Odpověď je poměrně jednoduchá – zkrátka by to bylo velmi drahé a ani na to není výrobní kapacita. Tu by společnosti musely vybudovat od základu a to zabere velmi dlouhou dobu. Navíc by musely zaměstnancům vyplácet adekvátní mzdu, což by se opět promítlo do nákladů.

Kdyby měl být iPhone vyráběn čistě v USA, tak by se jeho cena po započtení všech nákladů mohla vyšplhat až na 3500 dolarů (75 000 korun). Cena telefonu by se tedy více než zdvojnásobila. Za takovou cenu by si iPhone už nekoupil téměř nikdo.

Za předpokladu, že by se telefony skutečně začaly vyrábět v USA, tak by stejně jednotlivé jejich komponenty pocházely z jiných zemí, což by se opět projevilo ve finální ceně. Problematika cel je tedy velmi komplikovaná a výrobci zkrátka nechtějí vyrábět v zemi, kde by se jim to nevyplatilo.

Pohled redakce Mobilizujeme

Trumpova cla na telefony opět otevírají otázku, kam až může protekcionismus zajít. V době globalizace se takový krok dotkne nejen výrobců, ale hlavně spotřebitelů.

Pro USA to může znamenat nové pracovní příležitosti, ale i vyšší ceny a nejistotu na trhu. Výrobci budou muset reagovat rychle, ale levná a efektivní alternativa zatím chybí.

Zdroje: Reuters, CNN