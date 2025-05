Koupili byste si mobil kvůli vůni? Tenhle připomíná šálek čerstvé kávy

Xiaomi představilo stylový telefon pro milovníky kávy. Model Civi 5 Pro ve verzi Iced Americano voní po kávě a má záda z umělé kůže s kávovou texturou.

Xiaomi má telefon pro milovníky kávy

Káva je jedním nejpopulárnějších nápojů na světě a byznys s touto surovinou je obrovský. Aromatický černý nápoj konzumuje na denní bázi více než miliarda uživatelů a spousta z nás si bez svého šálku už ani neumí představit start do nového dne. Právě pro náruživé konzumenty kávy připravilo Xiaomi svou novinku Civi 5 Pro.

Na první i druhý pohled se jedná sice o stylový, ale poměrně obyčejný telefon s relativně kompaktními rozměry. Na čelní straně má 6,55palcový AMOLED displej s velmi tenkým vnitřním rámečkem a podlouhlým průstřelem v horní části. Konstrukce vsází na hliníkový rámeček, je velmi tenká (7,5 mm) a telefon je s hmotností 181 gramů také příjemně lehký.

Xiaomi Civi 5 Pro je k dispozici hned v pěti barevných provedeních – Nebula Purple (fialová), Cherry Blossom Pink (růžová), bílá, černá a Iced Americano (hnědá). Na první pohled opět nic zajímavého, ale poslední verze Iced Americano si rozhodně pozornost zaslouží, protože se jedná o jeden z nejoriginálnějších počinů současnosti.

Xiaomi Civi 5 Pro má texturu i vůni mleté kávy | foto: Xiaomi

Kdo by nemiloval vůni kávy po ránu

Varianta Iced American je světle hnědá a byla vytvořena v souladu s kávou. Záda jsou totiž ošetřena umělou kůží, jejíž textura připomíná mletou kávu. Tím to ale nekončí. Tato textura ji nejenom připomíná, ale také ji přímo obsahuje, protože Xiaomi použilo pravou kávu při výrobě zadního krytu. To je rozhodně velmi cool a velmi netradiční.

Čínský výrobce si zároveň může odškrtnout použití materiálu šetrného k životnímu prostředí, takže zabíjí dvě mouchy jednou ranou. To ale pořád není vše. Přáli jste si někdy, aby váš telefon voněl po kávě? Pokud ano a nechce se vám ho v ní vyloženě máchat, Civi 5 Pro je řešení. Tato novinka totiž voní jako káva, což je opravdu unikátní.

Káva je samozřejmě v první řadě velmi aromatická, umí provonět celou místnost a její specifickou vůni má rád snad každý. Xiaomi přímo zmiňuje lehké kávové aroma, takže se nemusíte bát, že by telefon svým odérem přebil všechny vůně okolo vás a spíše bude jen tak příjemně vonět. Za tuto variantu dáváme čínskému výrobci rozhodně palec nahoru.

V Česku si můžeme nechat zajít chuť (či spíše čich)

Mimo kávovou vůni nabízí Xiaomi Civi 5 Pro výbornou výbavu v čele s procesorem Snapdragon 8s Gen 4, trojnásobným fotoaparátem Leica s rozlišením 50 + 50 + 12 Mpx a baterií o kapacitě 6000 mAh. Řada Civi ale bohužel většinou zůstává v Číně a jinde ve světě se neprodává, takže do Česka kávový telefon pravděpodobně nedorazí. Je to škoda, protože je to vskutku originální počin.

zdroj: Mi.com