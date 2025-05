Honor Magic 8 si zamilujete. Má mít menší rozměry a přitom super výbavu

Malé telefony jsou zpět. Čínští výrobci sází na kompaktní vlajkové modely s výkonnými čipy. V menším provedení dorazí i Honor Magic 8.

Malé telefony se zase vrací

Čínští výrobci naskočili s aktuální generací svých vlajek na kompaktní verze. Vivo má model X200 Pro Mini, Oppo zase Find X8s a samozřejmě nesmíme zapomínat ani na klasické Xiaomi 15. Svou kompaktní vlajku údajně připravuje také OnePlus a pozadu, zdá se, nezůstane ani Honor.

Ten prodává své vlajkové telefony pod řadou Magic a na trhu, a to i na tom českém, se aktuálně nachází sedmá generace. Později v tomto roce se dočkáme další série s označením Magic 8 a ta by již měla zahrnovat i kompaktní model. Měl by být „upečen“ ze stejného těsta, jako přístroje od konkurence.

To znamená displej s úhlopříčkou zhruba 6,3 palce, což je velikost, na kterou vsází u svých kompaktních vlajek aktuálně prakticky všichni hlavní výrobci. O pohon by se pak měl postarat nadcházející vlajkový procesor od MediaTeku, a sice Dimensity 9500.

Telefonování s mobilem Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Malý, ale výkonný

Vrcholné procesory od MediaTeku se postupem času výkonnostně dotáhly na konkurenční Snapdragony a dá se předpokládat, že tomu bude stejně i u další generace. Připravovaný model Dimensity 9500 by se tak měl v oblasti výkonu a schopností vyrovnat Snapdragonu 8 Elite 2.

Zbytek modelů v rámci série Magic 8, tedy základní specifikaci a variantu Pro, by měl pohánět právě výše zmíněný Snapdragon 8 Elite 2. Jak to tak vypadá, i u těchto dvou verzí se dočkáme několika zajímavých změn a ty se budou opět týkat v první řadě velikosti displeje.

Základní provedení Magic 8 by mělo dostat displej o velikosti 6,5 palce a nejvýše postavený model Pro pak 6,7palcový panel. U aktuální iterace mají obě tyto verze velmi podobnou velikost displeje, a sice 6,78 a 6,8 palce, takže je evidentní, že se bude u nadcházející generace zmenšovat na všech postech.

Kdy vyjde řada Honor Magic 8?

Oficiální datum premiéry je prozatím neznámé, ale je pravděpodobné, že Honor uvede řadu Magic 8 velmi brzy po představení další generace vrcholných procesorů od Qualcommu a MediaTeku. Zatímco Snapdragon 8 Elite 2 dorazí na konci září, konkurenční Dimensity 9500 by měl být představen v říjnu a premiéru řady Magic 8 tedy tipujeme právě na říjen.

zdroje: Weibo, GSMArena