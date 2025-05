ChatGPT už za vás zvládne i nakoupit. Proč si myslím, že je to cesta do pekel?

ChatGPT se stává univerzální platformou. Umí radit, vyhledávat i generovat obrázky. Nově umožňuje i přímé nákupy bez opuštění chatu.

ChatGPT pomůže postupně se vším

Umělá inteligence je aktuálně středobodem technologického světa a takovou vlajkovou lodí je OpenAI se svým chatbotem ChatGPT. Jedná se o dokonale univerzální platformu, která vám poradí ve spoustě věcí, může fungovat i jako vyhledávač na internetu, či generátor obrázků.

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že společnost OpenAI uzavřela dohodu s platformou Shopify a nově bude možné přes ChatGPT rovnou i nakupovat. Vyhledáte si produkt a přímo v rámci tohoto chatbota provedete rovnou i nákup, takže nebudete muset jeho okno vůbec opouštět.

Faktem je, že ChatGPT jako vyhledávač uspěl a tato funkce se těší obrovské popularitě, takže se dá předpokládat, že přímé nakupovaní se setká s podobným úspěchem. Rozhodně se jedná o zajímavou a vítanou novinku, která ale ve finále nemusí být tak cool, jak se na první pohled tváří.

ChatGPT na počítači | foto: Unsplash

Můžou být nákupy přes ChatGPT cestou do pekel?

Představte si následující situaci. Dáte se „do řeči“ s ChatGPT ohledně něčeho, co vás zajímá a budete se s ním bavit o určitém typu produktů. Například o módě a kosmetických přípravcích, nebo o elektronice a telefonech, abychom neodbíhali daleko od tématu.

Na základě těchto konverzací pak budete dostávat personalizované tipy na nákup věcí, které by vás mohly zajímat a které byste mohli využívat. Jedním či dvěma kliknutími pak provedete nákup i platbu. Rozhodně praktická věc, kterou určitě využije spousta uživatelů.

Jenže, co když se do tohoto schématu vetře něco jako propagační nabídky? AI o vás bude znát spoustu osobních věcí a klidně se může stát to, že vám bude nabízet ne ty nejvýhodnější nákupy, ale produkty, jejichž prodejce si zaplatí nějakou formu propagace, aby byly takříkajíc „nahoře“.

Ne ve všem je dobré spoléhat se na AI

Celá věc nákupů přímo přes ChatGPT, respektive AI obecně, může skončit klidně tak, že si uživatel stejně nakonec vše prověří ručně, přes vyhledávač. Důvěřuj, ale prověřuj platí i pro AI modely. Tak jako tak vypadá možnost nákupu v rámci ChatGPT velmi zajímavě a určitě budeme sledovat, jakým směrem se tato funkce bude vyvíjet.