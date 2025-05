Zamáčkněte slzu. GTA 6 letos nedorazí, ale alespoň už známe termín vydání

GTA 6 se oficiálně odkládá. Rockstar Games potvrdili, že hra nevyjde na podzim 2025, ale až 26. května 2026. Fanoušci si tedy ještě počkají.

GTA 6 se odkládá

Nevyhnutelné se stalo skutečností. Okolo GTA 6, tedy nejočekávanější hry posledních dvou dekád, možná i všech dob, byl v poslední době až moc klid. Klid před bouří, dalo by se říct a ve vzduchu visela hrozba špatných zpráv. To se bohužel potvrzuje a studio Rockstar oznamuje odložení vydání.

Původně měl šestý díl této ikonické městské akce vyjít na podzim tohoto roku, tedy v tradičním slotu, který ostřílení vývojáři Rockstaru rádi využívají. Tomu je ale nyní konec a na řadu přichází odložení vydání, a to o poměrně dlouhou dobu.

Na druhou stranu se to asi dalo čekat, protože hry od tohoto slavného studia nikdy nevyházejí včas a jak známo, jeho vývojáři až pedantsky bazírují na všech detailech. GTA 6 bude navíc jedna z největších her všech dob, takže dostat ji do stavu dokonalosti není jen tak.

GTA 6

Konkurenční vývojáři si oddechnou

Pravdou je, že GTA 6 je tak obrovský a vyhlížený projekt, že ostatní studia, respektive vydavatelé, se ho, zcela logicky, bojí. Již více vydavatelských domů ohlásilo, že do přímé konfrontace s touto hrou nepůjdou a odložily své hry na pozdní vydání. Ti, kteří tak nestihli učinit, si teď určitě oddechli.

Odklad vydání GTA 6 se dal očekávat i z toho důvodu, že takřka všechny hry z dílen studia Rockstar mají s odkladem větší či menší zkušenosti. Víceméně žádná hra od těchto vývojářů nevyšla tak, jak bylo původně plánováno a nyní to tedy potkalo i šesté GTA.

Tímto odkladem samozřejmě nejvíce utrpí zájemci o PC verzi. Ta prozatím vůbec ohlášena nebyla a je prakticky jisté, že vyjde až někdy po premiéře verze pro současné konzole. To znamená, že hráči na tradičních počítačích budou čekat zase o pořádný kus déle.

Kdy tedy GTA 6 vyjde?

Jeden pozitivní aspekt ale tento odklad má. Konečně jsme se dočkali konkrétního dne vydání a ne jen časového úseku, jakým byl podzim 2025. GTA 6 oficiálně vyjde 26. května 2026, takže nás od něj dělí ještě více než rok. Je také klidně možné, že se již brzy dočkáme druhého traileru, protože Rockstar Games si určitě budou chtít fanoušky rychle udobřit.