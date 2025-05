Na Zemi spadne půltunový ruský satelit, může způsobit škodu či úmrtí

Starý sovětský satelit Kosmos 482 nekontrolovaně padá k Zemi. Dopad může být kdekoliv, ale pravděpodobnost zásahu je velmi malá.

Hrozí nám nebezpečí z vesmíru?

Nekonečný vesmír, který nás obklopuje, zcela jistě někde v dáli ukrývá nějakou mimozemskou civilizaci, která si na nás už brousí zuby (či jejich mimozemský ekvivalent). Naše planeta ale aktuálně čelí trochu jinému nebezpečí z vesmíru, které má paradoxně původ na Zemi. Tím je bývalá sovětská sonda Kosmos 482, která samovolně míří zpět k planetě.

Tato sonda ze sedmdesátých let minulého století měla přistát na Venuši, ale nikdy se tak nestalo a Kosmos 482 se vlastně nikdy nedostal ze zemské orbity. Od té doby krouží kolem Země, nicméně nyní začíná samovolně klesat a již brzy se vrhne nekontrolovaně směrem k povrchu. Tak nekontrolovaně, že zatím nikdo neví, kam přesně dopadne.

Což by mohl být samozřejmě velký problém, protože sonda váží půl tuny a hrozí tedy potenciální nebezpečí. Není jisté, zda dopadne na Zemi v jednom kuse, nebo se rozláme na více částí a v druhém případě je ve hvězdách, kolik fragmentů shoří v atmosféře, a kolik z nich dopadne. Sestup sondy by měl odstartovat již za pár dnů.

Satelity na oběžné dráze Země | foto: NASA

Půl tuny sovětského železa míří k Zemi

Nizozemský vědec Marco Langbroek odhaduje, že kdyby zůstala sonda celá, zřítí se rychlostí 242 km/h. Sestup sondy by měl odstartovat 10. května (plus mínus 3 dny) a toto metrové těleso by teoreticky mohlo dopadnout v oblasti mezi 52. severní a 52. jižní šířkou, což je místo, které zahrnuje i Česko.

Jedná se ale o velmi hrubé výpočty, které se budou upřesňovat s blížícím se pádem. Ten totiž ovlivňuje spousta faktorů, takže zcela přesného určení místa a času se asi jen tak nedočkáme. Vzhledem k tomu, že je sonda Kosmos 482 spíše menší objekt, je možné, že přežije průchod atmosférou v jednom kuse.

Dle výše zmíněného vědce je ale riziko zasažení tímto objektem velmi malé, zhruba jako riziko zasažení meteoritem. Větší šanci budete mít i na to, že vás někdy za život zasáhne blesk. Vzhledem k tomu, že většinu naší planety tvoří voda a její podíl na povrchu čítá 71 %, zůstává jako největší pravděpodobnost dopad do některého z oceánů.