O víkendu si užijte tento životopisný film na Oneplay. V kinech sklidil úspěch

Na Oneplay právě dorazil životopisný film o populární zpěvačce Whitney Houston, který byl před několika lety v kinech. Najdete si o víkendu čas?

Oneplay získalo velkolepý hit

Česká streamovací platforma Oneplay je jasnou jedničkou mezi tuzemskými služby tohoto druhu. Oneplay sází především na hity z vlastní produkce, avšak v knihovně nalezneme i spoustu zahraničních titulů. Svou knihovnu navíc neustále doplňuje o skvělé novinky.

Jedním z největších hitů posledních dní je dozajista Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. Tento celovečerní hit dorazil na Oneplay právě dnes, tedy 2. května. Film inspirovaný skutečnými událostmi je dlouhý 145 minut a je ideálním parťákem na dlouhý víkendový večer.

Skvělá filmová novinka na víkend

Snímek Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody dorazil do celosvětových kin v roce 2022. Snímek byl chválen za svou výpravu, soundtrack i obsazení. V kinech ale film příliš neuspěl a vydělal jen 59 milionů dolarů. Přesto jde o povedený film, jenž rozhodně stojí za zhlédnutí. Zvláště v momentě, kdy se takový film objeví na streamovací platformě.

Příběh legendární zpěvačky

Hity jako I Wanna Dance with Somebody, I Will Always Love You, Saving All My Love for You nebo How Will I Know slyšel snad každý po celém světě. Za všemi těmito hudebními pecky stojí zpěvačka Whitney Houston, které se věnuje zmiňovaný film. Ten sleduje tuto inspirativní ženu už v mladém věku, kdy byla gospelová zpěvačka v New Jersey.

Snímek se snaží ukázat cestu Whitney Houston v průběhu let, až se z ní stala jedna z nejprodávanějších a nejoceňovanější umělkyně všech dob. Divákům je ve filmu nabídnut pohled na její vzestup k slávě a k hudebním úspěchům. Ani kariéra Whitney Houston se ovšem nevyhnula různým pádům a nezdarům, o kterých se film nebojí mluvit.

Poměrně podrobně film ukazuje boj zpěvačky proti svým osobním démonům, mezi které spadaly i drogy. Snímek ovšem nekončí těmito negativními okamžiky zpěvačky, ale oslavou při rekonstrukci jednoho z největších vystoupení jejího života.

Perfektně trefené obsazení

U životopisných filmů je dosti důležité správně obsadit herce do hlavních rolí. To se režisérovi Kasimu Lemmonsovi podařilo na jedničku a Whitney Houston si zahrála talentovaná herečka Naomi Ackie (Star Wars: Vzestup Skywalkera, Sekerka).

Jako hudební producent Clive Davis vystupuje Stanley Tucci (Konkláve, Hunger Games: Vražedná pomsta) a ve snímku se objevuje i zpěvaččin manžel Bobby Brown. Toho si zahrál Ashton Sanders (Wu-Tang: Americká sága, Život za mřížemi).