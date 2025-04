Obrana Applu proti clům? Vyslal letadla pro co nejvíc iPhonů a dělá si zásoby

Apple kvůli hrozbě vysokých cel vyslal do USA pět letadel plných iPhonů. Snaží se tak zabránit zdražení a vytvořit zásoby na několik měsíců.

Obchodní válka v plném proudu

Americký prezident Donald Trump před nedávnem rozpoutal globální obchodní válku, a to navyšováním cel na dovoz zboží z různých zemí. To se nevyhnulo ani Číně, které je navýšil hned dvakrát a výše aktuálního cla činí 104 %. Na to pochopitelně zareagovala i druhá nejlidnatější země světa, která navýšila cla o 84 %, takže finální zatížení je 118 %.

Cla na zboží z Číny samozřejmě ovlivní veškerou elektroniku, která se v této zemi vyrábí a vyváží, což se týká také Applu. Američtí zákazníci se bojí velkého zdražení iPhonů, takže berou prodejny Apple Store útokem a skupují je, dokud jsou ještě „levné“. Prozatím ale ani sám Apple neví, kdy, o kolik, a jestli vůbec své telefony zdraží.

Americký technologický gigant se bude snažit všemi možnými prostředky zdražení zamezit a je jasné, že se pokusí udržet cenu na stávající úrovni tak dlouho, jak jen to bude možné. Jedním z možných kroků je naskladnění co možná nejvyššího počtu telefonů ještě předtím, než budou novým clem zatíženy, a to se děje právě teď.

Balení s Apple iPhonem 14 Pro

Apple vyslal do Ameriky letku s iPhony

Dle informací webu Times of India vyslal Apple z Číny a Indie do Ameriky pět přepravních letadel plných iPhonů a další elektroniky. Stát se tak mělo v posledním týdnu března, kdy ještě nebyla obchodní válka tak vyhrocena a je evidentní, že hlavním účelem této operace bylo naskladnit novou várku ještě předtím, než začnou nová cla platit.

Díky tomu si Apple vytvoří solidní rezervu a nebude muset skokově zdražovat své přístroje, což je něco, čeho se obávají všichni američtí zákazníci. Dle aktuálních informací má americký gigant aktuálně dostatečné zásoby na pokrytí několika dalších měsíců, takže minimálně v USA nebude ještě nějakou dobu zdražování na pořadu dne.

Co se stane po vyčerpání těchto zásob je ve hvězdách, ale pravděpodobně přijde na řadu ono zdražení. Pokud se samozřejmě do té doby vody neuklidní, což ale bohužel nevypadá a zdá se, že administrativa Bílého domu ze svého cíle poštvat proti sobě všechny své strategické partnery neuhne ani o píď. V dalších dnech se dá očekávat další eskalace.

Jaké zvýšení cen je ve hře?

iPhony, ale i elektronika od Applu vyráběná v Číně, by mohla po vyprodání těchto zásob zdražit takřka o třetinu, konkrétněji o 29 %. Elektronika vyráběná v Indii by pak zdražila méně, o nějakých 12 % a jak to tak vypadá, zákazníci (nejen) v Americe se budou muset začít připravovat na krušné časy. Tahle obchodní válka totiž pravděpodobně jen tak brzy neskončí.