O2 naštvalo zákazníky. Kdo si nevšimne, zaplatí o stovky korun měsíčně navíc

Past na zákazníky O2? Po spojení Voyo a O2 TV do služby Oneplay se mění ceny a výhody končí. Kdo si nevšimne, zaplatí o cca 300 korun měsíčně navíc.

Fúze Voyo a O2 TV si zatím nevede dobře

Jak jistě víte, tuzemská streamovací jednička Voyo a populární O2 TV se před čase spojily, aby vytvořily novou, jednotnou platformu Oneplay. Obě tyto služby spadají pod jednoho majitele, skupinu PPF Group, takže tato fúze není nic překvapivého, či snad šokujícího. Jenže zákazníci původních služeb jsou od počátku na rozpacích a jak se ukazuje, tak zcela oprávněně.

Předně, nová služba Oneplay je dražší než Voyo, což se pochopitelně jejím původním předplatitelům nelíbí. Kromě cen byl upraven i počet souběžně běžících streamů, a pokud si neplatíte nejvyšší tarif za nesmyslných 799 korun měsíčně, musíte se spokojit se sledováním na jednom zařízení. Nebo si připlatit 99 korun za dodatečné rozšíření.

Zatímco u původního Voya bylo možné provozovat streamy na dvou zařízeních současně i u základního tarifu za 159 korun měsíčně, u Oneplay vychází nejnižší cena za tento komfort na 298 korun měsíčně (základní předplatné + rozšíření za 99 korun). Původní předplatitelé služby Voyo jsou tedy, zcela po právu, rozladěni, ale to není nic proti tomu, čemu čelí zákazníci O2 a původní O2 TV.

Oneplay aplikace na iOS | foto: Luboš Srb

Oneplay má vliv i na tarify u operátora O2

Ukazuje se, že spolu se sloučením Voyo a O2 TV v jednu službu se mění i některé tarify u operátora O2, které byly navázány na původní O2 TV. Stejně jako ostatní operátoři, i O2 samozřejmě nabízí zvýhodněné nabídky v případě, kdy odebíráte více služeb. Chcete levnější tarif? Žádný problém, ale musíte si vzít i pevný internet či televizní předplatné, ideálně obojí.

Na internetu se začínají množit příběhy právě těch předplatitelů, kteří si O2 TV platili a měli díky tomu výhodnější tarif od O2 v rámci zvýhodněné nabídky. Operátor jim zaslal informační e-mail o tom, že spolu s převodem O2 TV na Oneplay se mění i jejich tarify, samozřejmě včetně ceny a ta je, nepřekvapivě, vyšší než před sloučením.

Jedním dechem je ale dodáno, že díky slevě O2 Spolu, což je kombinace tarifu a televizního předplatného, určitou částku ušetří. Bohužel, tato ušetřená částka bývá často nižší než nové navýšení cen. Takže ušetří například 200 korun měsíčně, ale zaplatí o 300 korun víc než před sloučením. A není vůbec překvapením, že se to klientům O2 nelíbí.

Změny služeb pro uživatele O2 | foto: Ondřej Koníček

O2 TV zdarma? Už ne

Operátor dříve nabízel svou televizi O2 TV v rámci určitých promo akcí zdarma, nicméně to s přechodem na Oneplay končí. To znamená, že ti uživatelé, kteří měli O2 TV zdarma kvůli levnějšímu tarifu, budou nově platit za Oneplay, a ještě se jim zdraží tarif. Odhlášení televize ale není řešení, protože to by byly zrušeny výhody O2 Spolu a zdražení by bylo ještě markantnější.

Pokud do této skupiny postižených zákazníků O2 patříte, nebojte se ozvat a zkuste se vydat se svým problémem do nejbližší kamenné prodejny. Samozřejmě zkuste i O2 linku, nicméně aktuálně jsou čekací časy opravdu vysoké a hrozí, že se vůbec nedovoláte. Nespokojených zákazníků je evidentně hodně a O2 si tyto úpravy tarifů pod čarou za rámeček rozhodně nedá.