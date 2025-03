Oneplay recenze – Jak se povedlo spojení služeb O2 TV a Voyo? Má se Netflix bát?

Oneplay je nová česká streamovací služba spojující O2 TV a Voyo. Má ambice konkurovat i Netflixu. Jak obstála v praxi?

Oneplay je největší streamovací platforma v Česku

Platforma Oneplay vznikla spojením televize O2 TV a streamovací služby Voyo. Nová služba má potencionál přilákat spoustu zákazníků a díky velké základně platících uživatelů obou zmíněných platforem má i potencionál sestřelit jedničku ve streamování na českém trhu, kterou je Netflix. Je však důležité, aby Oneplay fungovalo bez problému na všech možných zařízeních. Jaké jsou mé zkušenosti po prvních dnech používání?

Aplikace funguje bez problému

Jakožto dřívější zákazník O2 TV i Voyo mohu potvrdit, že pro pohodlí sledování obsahu je třeba mít dobře vyřešené rozhraní a stabilitu aplikace. V případě Voyo jsem si nikdy nemohl stěžovat na optimalizaci nebo přehlednost, což se ale nedá říci o O2 TV. Zvláště poslední verze této aplikace sebou přinesla mnoho chyb a neduhů.

Ty se týkaly především plynulosti, jež nebyla nejlepší a například v televizi bylo prostředí obzvláště pomalé. Na rozložení určitých prvků jsem si sice chvíli zvykal, avšak po několika dnech jsem věděl přesně, kde co hledat. Od koho si tedy Oneplay vzalo inspiraci? Tak trochu od obou platforem. Svým designem Oneplay připomíná O2 TV, plynulost aplikace navazuje na Voyo.

Oneplay na tabletu | foto: Tomáš Rajnoch

Oneplay rozjedete téměř všude

Stabilitu aplikace Oneplay jsem vyzkoušel na rozsáhlém vzorku platforem a ve všech případech jsem byl spokojen. Aplikace vždy funguje bez problému, orientace v prostředí je snadná a na nic nečekáte. Oneplay jsem vyzkoušel na iOS, Androidu, Tizen/WebOS v televizích Samsung/LG, ale i v různých webových prohlížečích.

Design ve stylu O2 TV

Důležitou stránkou je samozřejmě i design, jenž plně vychází z O2 TV. Oneplay přesto přináší několik změn, včetně jiného barevného schématu. Nová platforma sází na mírně tmavší odstíny se žlutými ovládacími prvky. Osobně se mi barevný styl líbí, avšak oproti O2 TV nejsou změny nijak výrazné.

Oneplay na televizi | foto: Luboš Srb

Jak se Oneplay používá?

Oneplay by se očividně rádo řídilo heslem, že v jednoduchosti je síla. A i při tak rozsáhlém obsahu to služba zvládá dobře. Nová aplikace vychází z O2 TV a ve webovém prohlížeči nabízí všechny důležité prvky v horní části.

Zde má uživatel ihned přístup k programu, pořadům, sportovním kanálům a podobně. Při spuštění navíc ihned běží poslední sledovaný program.

Pod touto částí jsou další oblíbené programy nebo vaše rozkoukané seriál a filmy. Dále Oneplay nabízí sportovní kanály, Oneplay originály, seriály, filmy a zkrátka se snaží ihned zákazníkům servírovat obsah.

Oneplay na počítači | foto: Tomáš Rajnoch

Podobně rozložené má Oneplay ovládací prvky i v mobilní aplikaci. Vzhledem k menšímu displeji ale není horní lišta tak obsáhlá a některé z možností se přesunuly do spodní části. Zde mě jen mrzí, že nemůžu jednotlivé prvky přizpůsobit. Například na telefonu bych si do spodní části rád přidal oblíbené přepínače, které bych měl ihned na dosah palce.

V televizi je ovládání velice podobné jen s tím rozdílem, že všechny zmíněné možnosti se nachází v liště na levé straně. Zde kromě ikony o jaký profil se jedná vidíte všechny důležité přepínače. Ve zbylých aspektech je rozhraní stejné jako na jiných uživatelských platformách.

Pakliže ve vaší domácnosti využívá aplikaci Oneplay více uživatelů, můžete jednoduše tvořit profily, abyste si navzájem nerušili algoritmus pro doporučování obsahu. Samozřejmě nechybí ani rodičovský zámek.

Oneplay na mobilu | foto: Tomáš Rajnoch

Obrovská knihovna titulů

S příchodem Oneplay se zákazníkovi otevírá i obrovská knihovna titulů, která mě na této službě baví asi nejvíce. Zvláště česká seriálová tvorba šla v posledních letech nahoru a tituly jako Metoda Markovič: Hojer nebo komediální Sex O´clock zkrátka nikde jinde neuvidíte. Nechybí ani oblíbené a zažité značky jako je Ulice nebo Specialisté. Diváci se navíc mohou těšit na pravidelný přísun nového obsahu.

V tomto ohledu na to jde Oneplay po svém a nebojí se přidat klidně i padesát let staré snímky. Velkou výhodou je i lokalizace. Vše, co na Oneplay naleznete, obsahuje český dabing. To je pro zákazníky důležité a Oneplay je díky tomu ideální streamovací platformou pro lidi, kteří neovládají cizí jazyky nebo je čtení titulků rozptyluje.

Oneplay na mobilu | foto: Tomáš Rajnoch

Komu se Oneplay vyplatí?

Kontroverzi u Oneplay vyvolává cena. Nabízené tarify mají různé výhody ale i omezení, přičemž se dá říci, že balíčky jsou dražší než ty u O2 TV. Některým zákazníkům, včetně mě, se nicméně Oneplay vyplatí. Osobně jsem si platil O2 TV Stříbrnou v ceně 549 korun měsíčně a Voyo za 159 korun měsíčně.

V mém případě je z nových balíčků ideální Extra Sport, jelikož vyhledávám především fotbalová utkání z celé Evropy. Tento balíček u Oneplay stojí 599 korun měsíčně a je v něm, stejně jako v ostatních tarifech, zahrnuto dřívější Voyo. Navíc mám tarif u O2 a dostal jsem dodatečnou slevu 50 korun.

Ve výsledku tedy nyní platím 549 korun namísto 708 korun, což se rozhodně vyplatí. Jediné omezení tedy vidím v počtu zařízení. Oneplay můžete sledovat jen na jednom zařízení v jeden moment a další tři zařízení si můžete přikoupit za 99 korun na měsíc. Sledování na jednom zařízení nicméně neznamená, že si aplikaci Oneplay nemůžete pod jedním účtem nainstalovat na všechny produkty v domácnosti (smartphone, TV, tablet, atd…).

Na druhou stranu ale naprosto chápu nespokojenost dřívějších zákazníků Voyo. Těm se služba zdražila o 40 korun měsíčně a vzniklo omezení možnosti sledování obsahu na více zařízeních v jeden moment. Nějaké sdílení účtu mezi členy rodiny je tím pádem omezeno a nezbyde nic jiného, než si připlatit oněch 99 korun. V tomto případě budou tito zákazníci platit měsíčně o 139 korun měsíčně víc.

Oneplay na počítači | foto: Tomáš Rajnoch

S Oneplay jsem zatím nadmíru spokojen

Nová platforma Oneplay mě ve výsledku skutečně baví. Dle mého názoru je přítomno mnoho kvalitního obsahu, mohu zde sledovat kanály s širokým spektrem žánrů. Ve výsledku v sobě tato služba spojuje to nejlepší z O2 TV i Voyo. Za zhruba týden, co tuto službu využívám, jsem nenašel nic, co by používání Oneplay komplikovalo.

Aplikace funguje bleskurychle na všech zařízeních, design je dle mého povedený, ale hlavně funkční a dokonce i cenově jsem s nabídkou spokojen, ačkoliv chápu, že pro mnohé uživatele může být právě cena velkým problémem. Nová služba se vyplatí především dřívějším zákazníkům O2 TV. Uživatelé Voyo na tom jsou bohužel malinko hůře a ani nabídka základních televizních kanálů není dle mého dostatečně přesvědčivým argumentem k využívání Oneplay.