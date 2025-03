Plán na víkend je jasný. Netflix vás pobaví filmem, který má skvělé hodnocení

Netflix nabízí skvělou víkendovou komedii. Vocasy na tripu je zábavný film z pohledu psa, který překvapí humorem i nečekaným příběhem.

Netflix má skvělou oddechovku na víkend

Streamovací služba Netflix obsahuje mnoho povedených filmů, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Jednou z novinek je komediální snímek Vocasy na tripu z roku 2023.

Hned na začátku vás však upozorním, že ačkoliv to tak nemusí vypadat, nejedná se zrovna o rodinou komedii. Film se nebojí zajít do neprozkoumaných témat a podává informace s dávkou vulgarity.

Humor se sprostými výrazy je však divákovi servírován naprosto přirozeně a do příběhu ideálně zapadá. Díky tomu je film ideální víkendovou oddechovkou, ke které se hodí například sklenka vína.

Příběh vyprávěný z pohledu psa

Ještě než prozradím děj filmu, sluší se zmínit, že film je vyprávěn z pohledu roztomilého psa. K němu se posléze přidá další partička a filmaři tudíž museli najít vhodné dabéry.

V anglickém znění mohou diváci slyšet Willa Ferrela, Jamieho Foxe, Randalla Park nebo Islu Fisher. V českém dabingu se hlavních psí rolí zhostil Ondřej Brousek, Oldřich Hajlich, Jan Šťastný, Anna Brousková či Bohdan Tůma.

Cesta Rega za pomstou

Film Vocasy na tripu začíná v momentě, kdy roztomilý pes Reg vypráví, že má toho nejlepšího páníčka na světě. Jmenuje se Doug a neustále s ním hraje hry. Například tu, kdy Rega zaveze někam daleko, hodí mu míček a odjede pryč. Reg poté musí najít cestu domů, což se mu vždy povede. Doug ho tak jednou zaveze opravdu daleko, až do jednoho velkoměsta. Zde již Reg narazí na své limity a cestu domů se mu nepodaří najít.

Přesto to nevzdává a městem bloudí dále. Při svých toulkách po městě narazí Reg na skupinu toulavých psů, kteří jsou na ulici již nějakou dobu a nabrali více životních zkušeností. Ti Regovi postupně vysvětlí, že Doug není vůbec dobrým páníčkem a chtěl se ho celou dobu zbavit. Tím se Regův plán na návrat domů změní v plán vrátit se domů.

Tentokrát ale ne za účelem potěšit páníčka, ale ukousnout mu to nejcennější co má. Tím začíná trip psích kamarádů napříč Amerikou, na níž čeká partu nejrůznější překvapení a dobrodružství. Od sucharských policejních vlčáků přes zábavní pyrotechniku až po halucinogenní houbičky.

Nečekaný úspěch u kritiků

Komediální snímky to mají často s hodnocením poměrně složité a filmoví kritici k nim nejsou přívětiví. Vocasy na tripu si přesto odnesl kladná hodnocení a jde jednu z nejoriginálnějších komedií posledních let. To potvrzuje například hodnocení 73 % na ČSFD nebo skóre 6,3/10 portálu IMDb.