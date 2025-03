Samsung neudržel tajemství: Na internet se dostaly fotky senzačního mobilu

Samsung Galaxy S25 Edge patří mezi nejočekávanější telefony. Jeho premiéra se blíží a s ní i úniky. Nejnovější z nich ukazuje detailní promo fotky.

Galaxy S25 Edge se odhaluje

Tenoučký Galaxy S25 Edge od Samsungu patří mezi nejvyhlíženější telefony současnosti. Jeho premiéra se již blíží a s tím se i množí úniky s ním spojené. Nejnovější z nich tuto novinku odhaluje do posledního detailu, a to formou velmi reálně vypadajících promo fotografií, se kterými se pochlubil server Winfuture.

Prvního rychlého pohledu na Galaxy S25 Edge jsme se dočkali při lednové premiéře vlajek Galaxy S25, když ho na moment ukázal veřejnosti přímo Samsung. Poté následovalo několik úniků a před nedávnem zveřejnil jeden korejský youtuber video s maketou tohoto očekávaného telefonu. Aktuálně se na světlo světa dostaly povedené promo fotografie.

Ty zachycují všechny tři barevné varianty, tedy černou Titanium Jet Black, modrou Titanim Icy Blue a stříbrnou s označením Titanium Silver. Fotografie potvrzují minimalistický fotomodul se dvěma vertikálně orientovanými objektivy, který je na dnešní dobu až nezvykle malý a dobře patrné je i to, že rámeček bude vyrobený z hliníku.

Samsung Galaxy S25 Edge ve všech barvách | foto: Winfuture

Tenký ve všech směrech

Alfou a omegou této novinky bude samozřejmě tloušťka šasi, která by se měla pohybovat okolo hodnoty 5,84 mm a zároveň se bude jednat i o velmi lehký přístroj. Dle nejnovější zpráv bude vážit jen 162 gramů, tedy stejně jako základní model Galaxy S25, který má ale o 0,5 palce menší displej a celkově je výrazně kompaktnější.

Displej by tedy měl mít úhlopříčku 6,7 palce a rendery odhalují opravdu velmi tenký vnitřní rámeček, který ho obklopuje. Měl by být stejně tenký, jako u řady Galaxy S25 a zcela jistě se dočkáme jednoho z nejútlejších rámečků v branži. Displej bude pochopitelně typu AMOLED a dostane i LTPO technologii, tedy dynamickou obnovovací frekvenci v rozsahu 1 – 120 Hz.

O pohon modelu Galaxy S25 Edge se postará výkonný procesor Snapdragon 8 Elite a bude zajímavé sledovat, jak si Samsung poradí s kombinací odpadního tepla a takto tenkého šasi. Mírné obavy pak vyvolává baterie, ta bude mít údajně kapacitu jen 3900 mAh, což není žádná velká sláva a o ostatně platí i pro nabíjení s výkonem 25 W.

Kdy vyjde Galaxy S25 Edge

Samsung by měl nový Galaxy S25 Edge představit v dubnu, nicméně přesný den premiéry je prozatím neznámý. Velkou otázkou je případná dostupnost, tedy to, na kterých trzích bude telefon k dispozici a také to, kolik vlastně bude stát. Spekuluje se o tom, že si za něj bude Samsung účtovat stejné nebo podobné peníze, jako za Galaxy S25 Ultra, což je jeden z nejdražších telefonů dneška.