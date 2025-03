Stylový AI reproduktor od Xiaomi se slevou 57 %. Má parádní zvuk a funkci budíku

Xiaomi Xiaoai je stylový AI reproduktor s minimalistickým designem, který ovládá chytrou domácnost, odpovídá na otázky a poslouží i jako budík.

AI asistent skrytý v reproduktoru

Xiaomi má největší spektrum produktů, v němž najdete telefony, elektromobily, tablety, klimatizace nebo prvky do chytré domácnosti, a přesně do této kategorie spadá stylový AI reproduktor Xiaomi Xiaoai, který dobře zapadne do každého interiéru, jelikož má minimalistický design, a navíc funkci chytrého asistenta.

Pokud máte v domácnosti více produktů od Xiaomi, je tento AI reproduktor naprosto ideální, protože pomocí něho můžete ovládat automatické rolety, čističku vzduchu nebo třeba osvětlení v rámci celého bytu či domu.

U ovládání chytré domácnosti to nekončí, jelikož má zabudovanou umělou inteligenci, díky které zvládá zodpovědět na otázky ohledně počasí, historie, nebo vám jednoduše může nadiktovat recept jakéhokoliv jídla, což oceníte především, pokud máte ruce moc špinavé na dohledávání postupu přes smartphone.

Reproduktor Xiaomi má umělou inteligenci Reproduktor Xiaomi s budíkem



Budík a reproduktor v jednom

Xiaomi Xiaoai dobře poslouží i jako tradiční Bluetooth reproduktor, ke kterému můžete připojit jakékoliv zařízení a pustit si hudbu z libovolné streamovací služby. Navíc díky přítomnosti 2palcového reproduktoru s velkým měničem dostanete nejen vysokou hlasitost, ale i nadstandardní kvalitu zvuku.

Přístroj může dobře posloužit jako budík a nemáte v něm jen předvybrané melodie, nýbrž si můžete vytvořit svůj vlastní playlist s oslabenou hudbou, aby vstávání bylo o něco méně nepříjemné. Veškeré nastavení probíhá skrze mobilní aplikaci Xiaomi Mi Home, která za posledních několik let ušla dlouhou cestu a je plně v češtině.

Reproduktor s chytrou domácností komunikuje buď skrze Bluetooth, nebo Wi-Fi a je potřeba, aby byl neustále připojen do sítě. Navíc dostává poměrně často nové firmwarové aktualizace, které vylepšují spolehlivost a přidávají nové funkce.

Cena a dostupnost

Pokud vás chytrý Bluetooth reproduktor Xiaoai zaujal, můžete si ho koupit na e-shopu Cafago za cenu 860 korun (34,4 eur) místo původních 80,99 eur (2 000 korun). Stačí během nákupu použít slevový kód „SHDUK3“. Doručení proběhne z čínského skladu a dopravu ani clo platit nemusíte.