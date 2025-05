Názor: Uspěje Revolut jako mobilní operátor i v Česku, nebo přijde zklamání?

Revolut vstupuje do mobilních vod a rovnou s neomezeným tarifem. Zní to skvěle, ale otázkou zůstává – bude to i v Česku tak výhodné, jak se slibuje?

Revoluční tarif od finančního giganta?

Společnost Revolut, která je známá hlavně svými finančními službami a funguje jako taková alternativa k tradičním bankám, minulý týden představila první mobilní tarif. Stalo se tak zhruba rok poté, co firma uvedla na trh datovou eSIM, která uspěla. Bude mít podobný úspěch i neomezený mobilní tarif?

Ten nabídne vše bez omezení, tedy jak volání, tak zprávy a samozřejmě i data pro lokální trh. V rámci EU pak bude mít datový balíček s kapacitou 40 GB, což je objem podobný tomu, jaký nabízí většina tradičních operátorů. To vše za cenu 12,5 euro měsíčně, tedy nějakých 310 korun. Tarif bude navíc, pravděpodobně příští rok, k dispozici i v Česku.

Jaké jsou šance na úspěch? Výchozí pozici má více než dobrou, protože operátoři u nás jsou, decentně řečeno, dost hamižní a máme jedny z nejdražších mobilních služeb v rámci Evropy. Jen pro srovnání, nejlevnější neomezený tarif na českém trhu vyjde na 747 korun, což je více než jednou tolik, co nabízí, respektive bude nabízet, Revolut.

Revolut umožňuje vše od transakcí až po investice | foto: Unsplash

Má tarif od Revolutu v Česku šanci?

Neomezený tarif za 310 korun zní až moc dobře na to, aby to byla pravda a opravdu je zde několik neznámých. Tak předně, tato cena platí pro Německo a je klidně možné, že se Revolut na českém trhu vydá stejnou cestou, jako současní operátoři. To znamená, že cenu pořádně vyšroubuje a vyšší cenou na některých trzích bude dotovat dumpingovou cenu na jiných.

Problémem tohoto tarifu by mohlo být i to, že bude, s největší pravděpodobností, k dispozici jen přes virtuální eSIM. Pochybuji, že by Revolut rozesílal fyzické SIM karty a to by znamenalo, že tarif by mohli využívat jen ti uživatelé, jejichž telefony tuto technologii podporují. Ano, pomalu se z ní stává standard, ale ne všechny telefony eSIM umožňují.

Dalším problémem by mohly být podmínky, za jakých bude tarif k dispozici. Je ale víceméně jisté, že zájemce o něj bude muset mít u Revolutu otevřený účet. Což má aktuálně více než 1 milion uživatelů, takže potenciálně slušná základna pro to, aby nabídka oslovila dostatečné množství zájemců i v tuzemsku, tu je. Ne všichni si ale budou chtít kvůli tarifu zakládat nový účet.

Operátoři si umí své zákazníky zaháčkovat

Jednou z překážek by mohla být i kombinace služeb. Naši operátoři mají drahé tarify, které umí někdy i výrazně zlevnit poté, co si uživatel nakombinuje více služeb. Kromě mobilních nabízí i televizi, internet a podobně, což Revolut nemá. V případě, že by měl uživatel u operátora více služeb a zvýhodněnou cenu, tak je podle mě dost možné, že by jen tak na tarif od Revolutu nepřešel.

Pokud totiž ano, ztratil by výhody například týkající se nižší ceny internetu, nebo oné televizní služby. Pro jednotlivce, kteří ale pod sebou nemají více čísel a nabídky nekombinují, by mohla být nabídka od Revolutu velmi zajímavá. Uvidíme, kdy přesně se k nám novým operátor dostane, za jakých podmínek a také na kolik v tuzemsku jeho tarif vyjde. Revoluce to nebude, ale určitá konkurence pro operátory nejspíš ano.