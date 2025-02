Nový obsah na Netflixu: Na těchto 8 skvělých novinek se těším nejvíc! (58. díl)

Netflix v tomto týdnu přidává do streamovací služby spoustu zajímavých novinek. Vybral jsem 8 z nich, které by mohly sklidit největší úspěch.

Nejlepší novinky na Netflixu

Týden co týden přidává Netflix do své knihovny nové filmy, seriály a dokumenty. Ani následující týden není výjimkou a diváci se mohou těšit na spoustu zajímavého obsahu. Aktuálně jsem pro vás vybral ty nejlepší novinky, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Gábinin kouzelný domek (2025)

Pro nejmenší diváky si Netflix připravil animovaný seriál Gábinin kouzelný domek, jenž na platformu putuje se svou již 11. sérií. Malí diváci se opět setkají kočičími kamarády Gábinou a Pandym. Tyto postavy se společně pustí do různých aktivit a dobrodružství, u kterých se skvěle baví. Tentokrát v kouzelném domku navíc přibude nová tajemná místnost.

Datum premiéry: 17.2. 2025

Americká vražda: Gabby Petitová (2025)

Americká vražda: Gabby Petitová je dokumentární minisérie se třemi epizodami, ve kterých se divák vrátí do srpna roku 2021. Mladý pár tehdy čtyři měsíce cestoval po USA a svou cestu dokumentoval na sociální sítě. Brian Laundrie ovšem svou snoubenku Gabby Petitovou nemilosrdně zavraždil. Jak vypadaly její poslední dny a co Briana vedlo k tomuto skutku?

Datum premiéry: 17.2. 2025

Zlatá palubovka (2025)

Pro milovníky basketbalu si tvůrci na Netflixu připravili dokumentární sérii Zlatá palubovka, která obsahuje 6 epizod. V nich tvůrci sledují potencionální medailové basketbalové týmy na olympijských hrách 2024 v Paříži. Nový dokumentární seriál vezme diváky do zákulisí tohoto sportu a prostřednictvím rozhovorů s legendami se dozvíme, díky čemu se basketbal stal globálně úspěšným a konkurence schopným sportem.

Datum premiéry: 18.2. 2025

Bez vědomí (2019)

Čeští tvůrci si pro diváky připravili seriál, jenž se odehrává v roku 1989. Jde o šestidílný seriál s názvem Bez vědomí, který sleduje profesionální houslistku Marii. Ta před dvanácti lety se svým manželem Viktorem utekla před režimem do Velké Británie. V roce 1989 se ale začal vítr pomalu obracet a Marie toho chce využít pro navštívení své rodiny v Praze.

Jak se ale ukáže, byla to chyba. Ihned po návratu do Prahy Viktor záhadně zmizí a Marie vůbec netuší, jestli je vůbec naživu. Marie chce ovšem za každou cenu zjistit co se stalo. Je ale na pravdu připravena? Viktora totiž hledají služby několika států, přičemž čas se s nadcházejícím pádem železné opony nelítostně krátí.

Datum premiéry: 19.2. 2025

Nultý den (2025)

Nultý den je konspiračním americkým seriálem se šesti epizodami, ve kterém exceluje herecká hvězda Robert De Niro. V tomto napínavém seriálu ztvárňuje herec respektovaného bývalého amerického prezidenta Spojených států, jenž vede vyšetřování kybernetického útoku, který má potencionál zničit celý národ. Při tomto útoku již zemřely tisíce lidí a bývalý prezident kromě řešení krize musí bojovat i se svými vnitřními démony.

Datum premiéry: 20.2. 2025

Aneta (2024)

Dokumentární snímek Aneta připravovali filmaři pět let, při kterých rozkrývali jeden z nejznámějších případů moderní kriminální historie. Jak totiž vyplývá z oficiální zprávy police, třiadvacetiletá Aneta spáchala sebevraždu třinácti ranami nožem. Případ je ale mnohem zamotanější a v celé kauze hrály možná svou roli i milostný trojúhelník, mafie, drogy a tajemný Libanonec.

Pro co nejpřesnější vyřešení případu filmaři postavili přesné kulisy a najmuli odborníky přes psychologii, patologii, biochemiku a toxikologii z celého světa. Budou jejich závěry odpovídat tomu, co vyřešila česká policie? A dočká se zhrzená matka po deseti letech konečně pravdy?

Datum premiéry: 22.2. 2025

Moje krásná učitelka (2011)

Ve snímku Moje krásná učitelka hraje Tom Hanks postavu Larryho Crowna, což je muž středního věku, jenž díky ekonomické krizi ztrácí práci. Do té doby pracoval jako manažer supermarketu. Po vstupu na pracovní trh nicméně zjišťuje, že bez potřebného vzdělání nic dobrého nesežene. Larry se tudíž rozhodne vrátit do školních lavic.

Ve škole se ale nečekaně zamiluje do své učitelky Mercedes, kterou hraje Julia Roberts. Ta ve svém osobním životě řeší spory s manželem a na nějaký románek nemá čas. Díky tomu dostane Larry nakonec lekci, že i když má člověk pocit je už je vše za ním, může i přesto objevit důvod proč žít.