15 nejstahovanějších aplikací v Česku. Které z nich máte na svém mobilu i vy?

Nejstahovanější aplikace v Česku ovládly ChatGPT, Oneplay či Klarna. Zjistěte, co Češi nejčastěji instalují a které appky vedou žebříček v roce 2025.

Jaké jsou aktuálně nejpopulárnější aplikace v Česku?

V aplikačních obchodech jsou miliony aplikací a na výsluní se jich dostane přibližně jen necelé jedno procento. V každém státě jsou přitom žebříčky těch nejstahovanějších aplikací velmi odlišné, ale přesto je zde několik stálic, které se drží v nejlepší patnáctce nejstahovanějších aplikací několik dlouhých let. Jaké aplikace aktuálně patří do žebříčku 15 nejpopulárnějších?

Umělá inteligence je dlouhodobým trendem i u nás v České republice, protože nejstahovanější aplikací v Česku je ChatGPT, který se drží na předních příčkách již několik let. Znatelnému nárůstu popularity pomohl i nedávno zprovozněný nový generátor obrázků. Ten si oblíbily miliony lidí po celém světě a zájem o něj je obrovský i u nás v Česku.

Navíc pouze v aplikaci ChatGPT dostanete přístup k hlasovému módu, který je plně lokalizován do češtiny a můžete tak s chatbotem vést překvapivě komplexní diskuse téměř na jakékoliv téma. Sice je v hlasovém projevu češtiny pořád pár chyb, ale ze všech jazykových modelů je v tomto ohledu nejdál.

Aplikace na smartphonu | foto: Unsplash

Oneplay ovládl aplikační obchody

Nedávné spojení O2 TV a Voyo do Oneplay přilákalo velkou pozornost všech lidí, protože šlo o spojení dvou největších platforem v České republice, které mají necelé 2 miliony předplatitelů. A tak není divu, že Oneplay obsadil druhé místo po ChatGPT jako nejstahovanější aplikace. Před pár měsíci přitom ani tato appka ještě neexistovala, resp. šlo o Voyo, které se technicky s aktualizací změnilo na Oneplay.

Stocards nahradila Klarna

Třetí nejstahovanější aplikací se stala Klarna, což je appka, která nahradila populární aplikaci Stocards, do které si miliony Čechů ukládaly své věrnostní karty z různých obchodních řetězců. To je vlastně hlavní důvod, proč právě tato aplikace obsadila 3. místo. Klarna ale neslouží jen jako správce věrnostních karet, ale můžete si pomocí ní i rozložit jednu platbu do více splátek.

Temu a Allegro

Na 4. místě se umístila aplikace oblíbené čínské tržnice Temu. Ta se proslavila nejen svými nízkými cenami zboží, ale i agresivní marketingovou kampaní, která stále plní reklamami celý český internet.

Páté místo obsadila appka Allegro, což je polský e-shop, který v posledních letech závratně expandoval do Česka a odkoupil dva populární e-shopy – CZC a Mall. Ty v současnosti už samostatně neexistují, protože se přesunuly na web Allegra.

Temu na mobilu | foto: Medium

Top 15 nejstahovanějších aplikací v Česku

V žebříčku nejstahovanějších aplikací dle serveru Appbrain se drží mnoho stálic jako ChatGPT, ale nově se zde objevila oficiální aplikace společnosti Billa pro Českou republiku a po dlouhé době se sem probojovala i aplikace Disney+. Na kompletní seznam se můžete podívat níže.

ChatGPT

Oneplay

Klarna

Temu

Allegro

BILLA

Duolingo

Google Gemini

WhatsApp

Strava.cz

Bolt

Foodora

Disney+

Můj Albert

Vinted

Na jakou aplikaci si dát pozor

Do seznamu se dostala jen jedna potenciálně závadná aplikace a tou je Temu. Ta je nebezpečná hlavně kvůli tomu, že shromažďuje velké množství citlivých uživatelských dat, které může společnost komukoliv přeprodat za účelem maximalizace zisku.

Dejte si pozor i na kvalitu prodávaných věcí, protože v Číně neplatí žádné regulace toho, z čeho by se mělo zboží vyrábět nebo jak by mělo být kvalitní.