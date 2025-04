Nejotravnější věc, kterou si Češi zapnou u televize. A pak netuší, jak se jí zbavit

Zapnete televizi a těšíte se na film. Místo toho slyšíte cizí hlas popisující děj. Nevíte proč a netušíte, jak to vypnout? Poradíme vám.

Jak vypnout komentáře dění na obrazovce

Chytré televize disponují hromadou funkcí a jednou z nich je i zvukový popis pro nevidomé, což je funkce, která popisuje do detailu všechno dění na obrazovce. Je to neocenitelné pro ty, kteří ztratili zrak, ale otravné pro ty, kteří tuhle funkci spustili omylem – což je častější, než si myslíte.

Přestože většina moderních televizí disponuje minimalistickými ovladači, ve většině domácností stále najdeme ty s nespočtem tlačítek. Jedno z nich spouští právě funkci zvukového popisu, a málokdo ví, o jaké tlačítko se jedná.

Každý model televize a typ ovladače to má trochu jinak označené, ale obvykle je to tlačítko s popisem AD, info (i), „Audio“ nebo „LANG“. Pokud jste si tedy omylem spustili komentáře dění pro nevidomé, obvykle stačí znovu klepnout na stejné tlačítko a ukáže se vám nabídka, kde vyberete zvukovou stopu bez koncovky AD (audiodeskripce) – a máte hotovo. Bohužel často to bývá složitější.

Sledování televize | foto: Pexels

Jak vypnout funkci pro nevidomé na televizích různých značek?

Neexistuje žádný standardizovaný postup, který by tuhle otravnou funkci vypnul, protože každý výrobce televize používá trochu jiný operační systém. Nejrozšířenější televize v České republice jsou ty od Samsungu, a tam se funkce vypíná následovně: v Nastavení navštivte sekci Obecné, v té vyberte možnost Usnadnění a zde jen stačí zvolit možnost Zvukový popis a Vypnout.

U televizí značky LG se funkce nachází na stejném místě, jen se finální krok liší popisem – stačí deaktivovat funkci Audio Description. Philips má postup zase trochu jiný – musíte jít do Nastavení, navštívit sekci Univerzální přístup a tam najdete možnost Zvukový popis, kterou vypnete.

Pokud máte televizi Sony nebo TV box s operačním systémem Google TV nebo Android TV, tady hlasový komentář vypnete v Nastavení, v sekci Systém a zde zvolíte možnost Přístupnost a přepínačem deaktivujete funkci Zvukový popis.

Jak vypnout zvukový popis ve zkratce

Televize Samsung: Nastavení → Obecné → Usnadnění → Zvukový popis → Vypnout

Televize LG: Nastavení → Obecné → Usnadnění → Zvukový popis → Vypnout

Televize Philips: Nastavení → Univerzální přístup → Zvukový popis → Vypnout

Televize Sony a zařízení s Android TV: Nastavení → Systém → Přístupnost → přepínač Zvukového popisu

Na jakých kanálech funguje audiodeskripce

Popis děje pro nevidomé aktuálně podporuje TV Nova, Prima a vybrané kanály České televize (obvykle ČT1 a ČT2). Komentář dění na obrazovce ale funguje jen v některých pořadech, takže se může stát, že během sledování seriálu na TV Nova popis děje neuslyšíte, ale v následném filmu už ano.