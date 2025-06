ChatGPT nefunguje. Službu zasáhl celosvětový výpadek, firma se omlouvá

ChatGPT, ale ani další služby jako Sora a API od firmy OpenAI nejsou momentálně plně k dispozici. Jedná se o celosvětový výpadek, příčina je zatím neznámá.

ChatGPT má výpadek

ChatGPT, populární nástroj umělé inteligence od OpenAI, dnes čelí rozsáhlému výpadku. Problémy postihly miliony uživatelů napříč kontinenty, včetně České republiky.

Uživatelé hlásí nemožnost zadávat dotazy, nedokončené odpovědi i chybová hlášení. Nejčastěji se objevuje varování „Chyba v toku zpráv“, dále „Hmm…something seems to have gone wrong.“ nebo bílá obrazovka bez odezvy.

Podle OpenAI se potíže týkají nejen ChatGPT, ale i dalších služeb jako Sora a API. Tým vývojářů problém aktivně vyšetřuje, ale příčina zatím není zveřejněna.

Chyba v toku zpráv u ChatGPT | foto: Luboš Srb

Služba nefunguje po celém světě

Nejvíce nahlášených problémů pochází z Indie a USA, ale výpadek je globální. Čeští uživatelé si stěžují na sociálních sítích a hlásí nefunkčnost v průběhu celého dne. I já mohu potvrdit, že jsme v naší redakci zaznamenali problémy s funkčností ChatGPT, ať už výpadek nebo pomalejší odpovědi.

Rozsáhlý výpadek měla služba ChatGPT i na konci března, kdy firma prosila uživatele, aby nezatěžovali její servery po spuštění nového modelu 4o pro generování obrázků umělou inteligencí.

Na internetu se rychle rozjela vlna vtipných reakcí, memů a ironických komentářů. Frustrace je však znát, protože mnoho lidí ChatGPT využívá i k pracovní činnosti.

Výpadek ChatGPT | foto: Luboš Srb

Jaký je aktuální stav?

Aktuální stav můžete sledovat na stránce status.openai.com, kde OpenAI pravidelně aktualizuje informace o vývoji a případném obnovení služeb.

