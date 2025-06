Apple potřebuje nového šéfa. Tim Cook firmu potápí, teď je to černé na bílém

Nechtěl jsem to říkat hned po skončení WWDC 2025, ale i s odstupem času mám stejný názor. Apple mě zklamal. Je čas najít náhradu za Tima Cooka?

Co se děje s Applem?

Byl jsem věrný Apple uživatel přes dekádu. Miloval jsem jednoduchost, smysl pro detail a vizionářství. Ale dnes musím uznat, že sleduji keynote spíš ze zvyku a kvůli mé práci, než ze zvědavosti. A to je varovné.

Letos přijde iOS 26, watchOS 26, macOS 26 a další systémy – ale místo očekávání cítím napětí. Změny v designu, které nikdo nechtěl. Lidé milovali Apple právě pro jeho stabilitu. Teď se zdá, že se mění jen proto, aby se neřeklo.

Všude kolem nás AI. Google a Microsoft posouvají hranice každý měsíc. A Apple? Buď ticho, nebo opakování funkcí, které Android už dávno má. Žádná česká Siri. Žádný pokrok v interakci. Žádný wow moment. Jen dohánění.

iOS 18 (vlevo) vs iOS 26 (vpravo) | foto: Luboš Srb

Výhody se přelévají jinam

Ztrácím důvěru v maličkostech. Nepodpora více než 6 let starých iPhonů? To je krok zpět. Apple byl vždy synonymem pro dlouhou životnost. Teď ho předbíhá i Samsung. A CarPlay? Sliby, PR videa – ale změna žádná.

Evropané zůstávají pozadu. Nové funkce přichází do USA, do Česka nikoliv. Vysvětlení? Regulace EU. Výsledek? Pocit, že platíme stejně za méně. A že Apple nemá chuť přizpůsobit se lokálním potřebám. Čekat na českou Siri v roce 2025 je směšné.

A co nové produkty? Vision Pro měl být revolucí. Místo toho se prodává mizerně a došlo k přerušení výroby. Apple TV+ je ztrátová a přesto nenabízí nic převratného. Jako by Apple říkal „ano“ nápadům, které by dřív skončily v koši.

Tim Cook | foto: Matěj Srb

Pomohla by změna vedení?

Do toho všeho politika. Cla s Trumpem, restrikce s EU. Chápu, že svět se mění. Ale uživateli je jedno, kdo s kým bojuje – on chce funkční produkt. A dnes má spíš pocit, že Apple tahá za kratší konec.

Dřív byly keynoty událostí. Dnes jsou to studiové filmy bez emocí. Tim Cook se snaží udržet kult značky, ale chybí mu charisma. Show s formulí na střeše kampusu? Působí to až zoufale. Jako by Apple hledal nový směr – a nenašel ho.

Neříkám, že chci zpět Steva Jobse. Ale Apple nutně potřebuje novou energii. Možná i nového lídra. Protože pokud bude pokračovat v kurzu „více marketingu, méně vize“, ztratí i ty nejvěrnější. A já už pomalu patřím mezi ně.

Co si o tom myslíte vy? Má Apple pořád náskok, nebo už jen těží ze staré slávy? Je čas na změnu ve vedení? Napište mi svůj názor do komentářů – rád si přečtu, co vás na Applu těší nebo štve.

