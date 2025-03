Nebude to vadit? Fotoaparát u Galaxy S26 Ultra má mít o čočku méně

Samsung chystá Galaxy S26 Ultra. Má mít tři fotoaparáty, nový 200Mpx teleobjektiv a větší baterii s kapacitou přes 5000 mAh.

Jaká bude další vlajka od Samsungu?

Aktuální vlajková série Galaxy S25 se prodává teprve pár měsíců, nicméně jihokorejský výrobce již připravuje další generaci. Ta se pravděpodobně nachází ve stavu počátečních příprav a na internetu se pomalu začínají objevovat první úniky a spekulace týkající se toho, co by vlastně mohla nabídnout. Dnes se zaměříme na vrcholný model Galaxy S26 Ultra.

Několik odvážných spekulací v podobě potenciálních specifikací přinesl web Sammobile a tyto informace se týkají převážně fotoaparátu. Již před nedávnem prolétla éterem zpráva, že Samsung se u své vrcholné vlajky vrátí, po osmi letech, k technologii variabilní clony u hlavního fotoaparátu. Tu naposledy nabídl model Galaxy S9 z roku 2018.

Nejnovější zvěsti ale hovoří o tom, že se bude v oblasti fotoaparátu nikoliv přidávat, ale naopak spíše udávat. Samsung má prý v plánu zredukovat počet objektivů, a to z aktuálních čtyř, na tři. Tento počet objektivů nabízel naposledy model Galaxy S20 Ultra z roku 2020 a poté, s nadcházející vlajkou Galaxy S21 Ultra, přešel Samsung na sestavu se čtyřmi fotoaparáty.

Samsung Galaxy S25 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Budou jen tři fotoaparáty stačit?

Pravdou je, že většina vlajkových telefonů má fotoaparáty tři a mít na zádech rovnou čtyři objektivy, to už je spíše výjimkou. Aktuálně je, kromě Samsungu Galaxy S25 Ultra, nabízí jen Xiaomi 15 Ultra a brzy i Oppo Find X8 Ultra. Scházející objektiv ale bude vykoupen modernizací celé sestavy, která by měla dostat pořádný teleobjektiv.

Hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx a ultra-širokoúhlý objektiv s 50Mpx fotočipem by měly zůstat zachovány, ale na pozici teleobjektivu prý dorazí snímač s rozlišením 200 Mpx. Ten by měl nabídnout 4× optické přiblížení a nahradil by tedy dvojici teleobjektivů s rozlišením 10 a 50 Mpx, které má aktuální model Galaxy S25 Ultra.

Teleobjektiv s takto vysokým rozlišením je aktuálně populární řešení a nabízí ho většina konkurenčních telefonů, takže jeho použití dává smysl. Sestava s rozlišením 200 + 200 + 50 Mpx vypadá rozhodně zajímavě a v kombinaci s variabilní clonou na hlavním fotoaparátu by se mohlo jednat o hlavní modernizace v rámci fotoaparátu této nadcházející vlajky.

Konečně s baterií nového typu?

Čím dál hlasitěji se mluví i o tom, že Samsung svou novou vlajku konečně osadí baterií s kapacitou vyšší než 5000 mAh, kterou používá u modelů Ultra od jejich zrodu. Jihokorejský výrobce, jako jeden z mála, ještě nepřešel na baterie nového typu a učinit by tak mohl právě s novou řadou Galaxy S25. Prý můžeme očekávat akumulátor o objemu 5500 mAh, ale nárůst může být klidně i větší.