Galaxy S25 Ultra s vylepšeným fotoaparátem. Bude to revoluce?

Samsung by mohl po letech vrátit variabilní clonu do modelu Galaxy S26 Ultra. Přinese opravdovou inovaci, nebo jen zopakuje starý koncept?

Další vlajky od Samsungu konečně s inovacemi?

I když se letošní vlajková řada Galaxy S25 Samsungu docela povedla, déle trvající absence inovací je zkrátka znát a je jasné, že donekonečna tento recept opakovat nelze. U příští řady Galaxy S26 se již s předstihem mluví o tom, že by měla konečně dorazit s výraznějšími inovacemi a my se dnes podíváme na fotoaparát modelu Galaxy S26 Ultra.

Ten se opět postaví na samotný vrchol této řady a bude prezentovat to nejlepší, co může Samsung nabídnout. Poměrně spolehlivý informátor IceUniverse nyní přišel se zprávou, že by mohl jihokorejský výrobce jeho fotoaparát doplnit o zajímavou novinku. I když, jak se vezme, ona to vlastně vyložená novinka není a v telefonech této značky se v minulosti již nacházela.

Řeč je o variabilní cloně fotoaparátu, což je prvek, který se ve vlajkové kategorii čas od času vyskytne, ale vyloženě běžná věc to není. Aktuálně bychom našli variabilní clonu například u vlajkového modelu Honor Magic 7 Pro, nebo u řady Pura 70 od Huawei. Nabízí ji také Xiaomi 14 Ultra, nicméně průkopníkem této technologie v mobilech byl právě Samsung.

Samsung Galaxy S9 Plus | foto: Samsung

Návrat polozapomenuté technologie

Variabilní clona se tedy čas od času v některé z mobilních vlajek objeví, nicméně ne nějak často a jedná se o technologii, která nikdy vyloženě neprorazila. Přitom může být praktická i užitečná. Jako první ji do mobilního světa uvedl Samsung, a to u vlajky Galaxy S9 z roku 2018. Hlavní fotoaparát tohoto modelu tenkrát nabízel clonu s hodnotnou f/1,5 nebo f/2,4.

Nutno ale podotknout, že uživatel mohl přepínat jen mezi těmito dvěma hodnotami a nikoliv se pohybovat plynule mezi nimi, takže se o zcela variabilní clonu vlastně nejednalo. Tuto technologii pak nabídla ještě další generace, tedy řada Galaxy S10 a tím její cesta v rámci telefonů Samsung skončila. Pokud ji tedy model Galaxy S26 Ultra oživí, bude to návrat po sedmi letech.

Je samozřejmě otázkou, zda se opět dočkáme jen možnosti přepínání mezi dvěma hodnotami (to nabízí například Honor Magic 7 Pro), nebo možnosti plynulé regulace, jako například u Xiaomi 14 Ultra. Doba ale pokročila a spíše bychom se přikláněli k možnosti regulace v celém rozsahu mezi oběma, prozatím neznámými, hodnotami clonového čísla.

K čemu vlastně variabilní clona je?

Variabilní clona umožňuje kontrolovat množství světla, které jde na snímač fotoaparátu. Čím více je otevřená, tím více světla k fotoaparátu míří a toto nastavení vám například umožní snížit úroveň šumu u fotografií v horším světle. U nižšího clonového čísla se dočkáte také výrazněji rozostřeného pozadí a vyšší se naopak hodí do situací, kdy potřebujete mít zaostřenou většinu snímku.