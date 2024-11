Nebude levné, ale určitě nejlepší. Vivo X Fold 4 Pro skrývá i jedno překvapení

Tenký, lehký a pořádně výkonný

I když výše zmíněný informátor nezmínil žádné konkrétní hodnoty, dle něj bude Vivo X Fold 4 na poměry skládaček extrémně lehký a tenký telefon. Co to znamená? To přesně nevíme, ale této novince by se možná mohlo povést sesadit v tomto ohledu z trůnu Honor Magic V3, který disponuje tloušťkou 4,4 mm v otevřeném a 9,3 mm v zavřeném stavu.

Konstrukce s krytím IPX8, tedy druhou nejvyšší odolností vůči vodě, zůstane zachována a to platí i pro centrálně umístěný, kruhový fotomodul. Fotoaparát nabídne rozlišení 50 + 50 + 50 Mpx, nebude scházet pomocná ruka společnosti Zeiss a teleobjektiv zvládne 3×optický zoom. O pohon se pak postará čipset Snapdragon 8 Elite, tedy aktuální vlajkový procesor od Qualcommu.

Konstrukční překvapení, baterie a dostupnost

Zajímavostí je údajná přítomnost třípolohového tlačítka, která poslouží k pořizování fotografií a také baterie s kapacitou 6000 mAh. To by ve světě skládaček znamenalo jasné prvenství a ve výbavě nebude scházet rychlé drátové ani bezdrátové nabíjení. Co se premiéry týče, ta by měla být oproti aktuální řadě, jenž byla představena v dubnu, z nějakého důvodu o něco málo opožděna.