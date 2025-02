Našel jsem mobil, který umí něco, co žádný jiný na světě. V Česku vyjde na 120 tisíc

Chcete telefon, který na první pohled zaujme svou jedinečností? Tento kousek překonává běžné standardy a nabízí řešení, jaké jste dosud neviděli.

Telefon, který mě zaujal

Chcete zaujmout svým telefonem v okamžiku, kdy ho z kapsy vytáhnete na stůl? Sháníte přístroj tak originální a exotický, že bleskovou rychlostí prolomí ledy a přitáhne pozornost i těch, kteří se jinak o telefony vůbec nezajímají? Pokud myslíte na iPhone, tak na ten zapomeňte a klidně nechte ležet ladem i Ultry od Samsungu a podobné vlajky.

Co takhle skládačka? To by šlo, ale tradiční skládací telefony typu Galaxy Z Fold dnes již nikoho nějak extra nezaujmou a pro véčka to platí jakbysmet. Bude to chtít skládačku, která překoná všechny ostatní a nabídne něco navíc. A právě tímto telefonem je trojnásobná skládačka Huawei Mate XT Ultimate, což je asi nejunikátnější přístroj, který si můžete pořídit.

Ne tedy oficiální cestou a mějte na paměti i to, že budete muset být připraveni zaplatit za něj opravdu enormní částku. Dalším kompromisem je absence Google služeb, nicméně pokud všechna tato příkoří překonáte, dostanete telefon, u kterého si můžete říct, že ho má opravdu možná tak jeden z milionu. Minimálně tedy u nás v Česku.

Huawei Mate XT | foto: Huawei

Skládačka jako žádná jiná

Huawei Mate XT Ultimate je trojnásobná skládačka, což znamená, že se její displej neskládá tradičně, ale nadvakrát. Panel má tedy tři části, dva předěly a v plně rozloženém stavu se pyšní velikostí 10,2 palce, takže je to spíše už tablet. V základu má displej úhlopříčku 6,4 palce a při částečném rozložení pak 7,9 palce.

Ani přes takto složitou konstrukci není Mate XT Ultimate nějak extrémně velký či těžký telefon. Ve zcela složeném stavu má jeho šasi tloušťku jen 12,8 mm, což není, vzhledem k unikátní konstrukci, nic hrozného a solidní je i hmotnost čítající 298 gramů. Samotný displej pak nabízí LTPO technologii (1 – 90 Hz), vysoké rozlišení (3184 × 2232 pixelů) a staví na OLED technologii.

O pohon tohoto exotického přístroje se stará procesor Kirin 9010 od Huawei a trojnásobný fotoaparát disponuje rozlišením 50 + 12 + 12 Mpx. Jedná se o sestavu hlavního, ultra-širokoúhlého a periskopického teleobjektivu, který nabízí 5,5× optický zoom. Ten je navíc, stejně jako hlavní fotoaparát, opticky stabilizovaný.

Kde Huawei Mate XT seženu?

I když jsou u nás telefony Huawei normálně dostupné, včetně tradiční skládačky Mate X6, exotický Mate XT Ultimate v tuzemsku přes oficiální kanál nezakoupíte. Můžete tak ale učinit přes eBay, který ho do Česka bez problémů zašle. Jen buďte připraveni na to, že se při placení pořádně prohnete a ke koupi této trojnásobné skládačky si připravte nějakých 120 tisíc korun.