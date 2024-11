Na čem se pracuje v Nothingu? Značka testuje nepředstavený Phone (3)

Po prvním modelu Phone (1) přišla druhá generace Phone (2) , ta dorazila o rok později a vloni jsme se bohužel žádné nové generace nedočkali. Firma, za kterou stojí Carl Pei, představila odlehčený model Phone (2a) , ale plnohodnotný nástupce druhé generace tohoto telefonu nedorazil. Vypadá to ale, že na něm Nothing aktuálně pracuje.

Hlavní poznávací znamení telefonů Nothing je originální design postavený okolo částečně průhledné konstrukce a světelného rozhraní na zádech. To slouží jako notifikační centrum u příchozích událostí a díky těmto prvkům se mobily od firmy Nothing rozhodně mezi konkurencí neztratily. A do budoucna ani neztratí.

Firma Nothing, původně spíše startup, se na technologickém poli velmi rychle etablovala a nyní patří mezi víceméně zaběhlé značky. Své jméno začala budovat povedenými bezdrátovými sluchátky a později pochopitelně přišly i telefony, jenž vsázejí, stejně jako vše ostatní od této značky, na částečně průhledný design. Jak je na tom Nothing Phone (3)?

Zpět do střední třídy?

V databázi syntetického benchmarku Geekbench byl objeven nový telefon s kódovým označením Nothing A059, u kterého se věří, že je nástupce modelu Phone (2), tudíž očekávaný Nothing Phone (3). Telefon byl spatřen s nespecifikovaným procesorem, ale dle informací ohledně taktovací frekvence se jedná o model Snapdragon 7s Gen 3.

Znamená to snad, že se telefon vrací do střední třídy, ze které s modelem Phone (2) vykročil směrem do segmentu odlehčených vlajek? Ano i ne. Mluví se totiž o tom, že Nothing připravuje dvě specifikace a Phone (3) bude tou základní, nad kterou bude posazeno vrcholné provedení s označením Phone (3) Pro. To by mělo obdržet i výrazně výkonnější procesor.

Kompaktní sympaťák

Jinak základní Nothing Phone (3) by měl být postaven okolo 6,5palcového displeje, takže by mohl být relativně kompaktní. Kromě syntetického výkonu lze z benchmarku Geekbench vyčíst i to, že telefon poběží z krabice na Androidu 15, tedy na systému Nothing OS 3.0. Kdy bude mít tato novinka premiéru, to je prozatím bohužel ve hvězdách, ale určitě se jí dočkáme až v roce 2025.