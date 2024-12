Lehký, tenký a kvalitní. V Číně jsme vyzkoušeli mobil, který je Čechům zapovězen

I když je čínský Honor ve světě skládacích telefonů již zaběhnou, etablovanou značkou, véčkový model, až do tohoto roku, nenabízel. Jeho prvotina v podobě modelu Magic V Flip byla oficiálně představena v červnu a ihned se zařadila mezi nejzajímavější telefony v tomto segmentu. My jsme měli možnost vyzkoušet si ji přímo na ředitelství značky, v čínském Šen-čenu.

Před nedávnem jsme se vydali s Honorem do Číny, kde jsme si mohli vyzkoušet aktuální vlajkovou loď Magic 7 Pro , ale také nakouknout této populární značce pod sukni a prozkoumat výrobu . Kromě toho nám Honor ukázal svůj vlajkový obchod a měli jsme možnost vyzkoušet si jeho vůbec první véčkový telefon. Jak se nám Honor Magic V Flip líbil?

Při uzavření nevznikne mezi polovinami telefonu vůbec žádná mezera a otevření probíhá zase zcela do roviny, což chválíme. Konstrukce je příjemně tenká, v otevřeném stavu má Magic V Flip v pase jen 7,2 mm a potěší i vcelku slušná čítající 193 gramů. Do ruky padne toto véčko velmi dobře a při uzavření se zase v pohodě vejde i do sebemenší kapsy u kalhot.





Oba displeje jsou výborné

Magic V Flip je osazen dvojicí displejů, přičemž oba jsou postaveny na OLED panelu a oba nabízí LTPO technologii, takže umí přizpůsobit frekvenci zobrazenému obsahu (1 – 120 Hz). LTPO u externího displeje, který je s úhlopříčkou 4 palce největší v segmentu, není nic běžného a displeje celkově patří opravdu na špici.

Venkovní displej se dále může pochlubit vysokým rozlišením 1092 × 1200 pixelů či jasem až 1600 nitů. Vnitřní, ohebný panel pak nabízí úhlopříčku 6,8 palce, maximální jas až 3000 nitů a rozlišení 2520 × 1080 pixelů. Kromě toho se může pochlubit pulzně-šířkovou modulací (PWM) 3840 Hz, takže je navíc citlivý ke zraku uživatele (venkovní panel má PWM 2160 Hz).





Výkon, výbava a fotoaparát

O pohon tohoto véčka se stará procesor Snapdragon 8+ Gen 1, což rozhodně není žádná žhavá novinka, ale čipová sada z roku 2022. Za aktuálními véčky od konkurence tedy bude Magic V Flip co se výkonu týče trochu zaostávat, nicméně tento model plnil funkci vlajkového čipsetu a výkonu tedy nabízí pořád velmi slušnou porci.

Co rozhodně potěší, je možnost dopřát si verzi s vnitřním úložištěm až 1 TB v kombinaci se štědrou operační pamětí 12 GB RAM. Fotoaparát je duální, s rozlišením 50 + 12 Mpx a jedná se o sestavu hlavního a ultra-širokoúhlého objektivu. Primární fotoaparát je opticky stabilizovaný a UW kamerka zase nabízí automatické ostření, takže umožní pořizování makro snímků.





Véčko s výbornou výdrží

Telefony s véčkovou konstrukcí většinou trpí na baterie s nižší kapacitou, což je dáno omezeným vnitřním prostorem. Magic V Flip se ale může pochlubit akumulátorem s kapacitou 4800 mAh, což je v této třídě rozhodně nadstandard a potěšující je i velmi rychlé nabíjení s výkonem 66 W. Kdepak, tomuto véčko šťáva jen tak nedojde.

Cena a dostupnost

Honor Magic V Flip se nám líbil a je jasné, že by si našel spoustu fanoušků i u nás. Ti si ale bohužel musí nechat zajít chuť, protože prvotina Honoru v tomto segmentu se na náš trh nedostane. S druhou generací, které se dočkáme příští rok, by to už ale klapnout mohlo. Základní verze s pamětí 12 + 256 GB vyjde v Číně na 4 999 jüanů, tedy nějakých 16 400 korun bez DPH.