Revoluce na Facebooku: Síť přinese novinku, po které uživatelé dlouho volali

Facebook se vrací ke svým kořenům. Nová karta Přátelé zobrazí jen příspěvky od lidí, které máte v přátelích. Kdy se aktualizace dočkají Češi?

Facebook se vrací ke kořenům

Facebook vznikl v roce 2004 a je považován za synonymum pro sociální sítě jako takové. Původně se jednalo o nástroj sloužící k virtuálnímu setkávání se s přáteli, nicméně postupem času se celá platforma výrazně vyvinula a ono virtuální „přátelení se“ bylo posunuto spíše až na druhou kolej.

Na hlavní straně Facebooku se zobrazuje takzvaný doporučovaný obsah, tedy příspěvky, které by vás mohly zajímat a ty se mísí s příspěvky od lidí, které máte v přátelích. To se ale brzy změní, protože Meta zavádí do mobilní aplikace jednu velmi zajímavou novinku.

Respektive spíše než o novou věc se jedná o návrat ke kořenům do dob, kdy šlo na Facebooku primárně o přátele a jejich příspěvky. Karta Přátelé se dočká přepracování a nově bude zobrazovat jen věci od lidí, které máte přidány v přátelích.

Facebook mění kartu Přátelé | foto: Meta

Jen přátelé a nikdo jiný

Když aktuálně zamíříte do záložky Přátelé, tak v ní uvidíte jen žádosti o přátelství, navrhované přátelství a seznam uživatelů, se kterými se na Facebooku přátelíte. Po nadcházející aktualizaci mobilní aplikace ale bude tato karta fungovat (a vypadat) trochu jinak.

Nově bude zobrazovat příspěvky přímo od vašich přátel. Kromě klasických příspěvků pak samozřejmě i reely, stories a případné upozornění na narozeniny. V tomto prostoru tedy nebude uživatel rozptylován žádným obsahem od cizích uživatelů Facebooku.

Žádosti o přátelství v této kartě zůstanou, stejně jako možnost vyhledávat přátele v rámci sítě, či navržená přátelství. Tyto funkce budou přemístěny do horní části a hlavním prvkem karty Přátelé se tedy stanou příspěvky. O novince informoval na blogu Facebook.

Nová karta již brzy

Meta začala tuto novou funkci uvolňovat formou aktualizace mobilní aplikace, a to prozatím v USA a Kanadě. Postupně se pak bude nová funkce rozšiřovat i do ostatních zemí, pochopitelně včetně Česka.