Co třicet sekund nový mobil. Nahlédli jsme do zákulisí továrny Honoru

Jak jistě víte, před nedávnem jsme měli možnost vyrazit s Honorem do jeho domoviny, tedy do Číny. Ten nám zde ukázal nejenom svůj nejnovější top model Magic 7 Pro , ale také vlajkový kamenný obchod a dokonce i továrnu, ve které se (nejen) tento telefon vyrábí. Pokud očekáváte jen ty nejmodernější technologie a dokonalou preciznost všech dílčích aspektů, očekáváte tak zcela správně.

Od ryb až k telefonům

Honor má svou hlavní továrnu umístěnou, stejně jako drtivá většina čínský značek, ve městě Šen-čen, což je něco jako hlavní město spotřební elektroniky. Zároveň zde žije necelých 18 milionů obyvatel a je to tedy jedno z největších měst v Číně. No a co víc, jde také o jednu z nejrychleji rostoucích aglomerací na světě.

Ještě v roce 1979 se jednalo o rybářské městečko s několika tisíci obyvatel, takže progres je opravdu obrovský a za zmínku stojí i to, že první zmínky o tomto městu pochází z počátku 15. století. Šen-čen se nachází na hranicích s Hongkongem, dalším světovým obchodním centrem a lepší adresu si výrobci telefonů už ani přát nemohli.