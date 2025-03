Apple kompletně přepracuje aplikaci Zdraví. Přidá do ní i AI doktora

Apple chystá velkou aktualizaci aplikace Zdraví. Přibudou AI funkce, videa od odborníků i analýza dat z Apple Watch. Dokáže Apple nahradit doktory?

Apple značně vylepší aplikaci Zdraví

Kalifornský gigant se chystá na kompletní přepracování aplikace Zdraví. Ta by měla obsahovat mnoho AI funkcí, a dokonce i instruktážní videa od specialistů na spánek, duševní zdraví, výživu a kardiology. Tato videa by měla uživatelům vysvětlit zdravotní trendy a umožnit tak širšímu spektru lidí pochopit naměřená data.

Apple také pracuje na integraci zadní kamery iPhonů do cvičení, aby uživatelé dostali odezvu na cvik v reálném čase nebo asistenci v tom, jak by člověk měl vlastně správně cvičit. Nejzajímavější funkcí ale bude rozhodně implementace AI asistenta pro zdraví. Ten by měl na základě dat vyhodnocovat zdravotní údaje z Apple Watch a poskytovat rady na zlepšení životního stylu nebo kondice.

Z aplikace Zdraví se tak nestane pouze trenér, nýbrž i AI doktor, který bude moci odhadnout blížící se nemoc nebo vysvětlit trendy v rámci naměřených dat. Mohl by tak například vysvětlit, proč vám v určitou dobu přes den klesl tep, nebo poskytnout celkové zhodnocení spánku a případně rady na to, jak ho vylepšit.

Volání přes Apple Watch | foto: Apple

AI se učí ze skutečných lékařských dat

Dle Marka Gurmana Apple nevyvíjí jen jednoduchého AI asistenta, ale komplexního AI agenta, který se už nyní učí na lékařských datech, aby aplikace Zdraví dokázala poskytnout velmi přesné rady ohledně zdraví a kondice. Dokonce by mělo být možné, aby byla rozpoznána konkrétní nemoc na základě změřených dat.

Jelikož se AI asistent učí na datech od lékařů, půjde o jeden z nejpřesnějších softwarů na diagnostiku zdraví v rámci spotřebitelské elektroniky. Každopádně klasického doktora tyto AI funkce nenahradí, jelikož AI agent vám nebude moci předepsat prášky nebo provést analýzu nad rámec senzorů v Apple Watch.

Apple sice v rámci generativní umělé inteligence téměř ujel vlak, ale v oblasti zdravotní AI by mohl značně předehnat konkurenci, protože žádný konkurent aktuálně nepracuje na ničem podobném. Umělá inteligence je zatím využívaná spíše v pozadí při zpřesňování naměřených hodnot. Přepracovaná aplikace Zdraví by měla dorazit v rámci iOS 19.4, který vyjde příští rok, nejspíše na jaře.