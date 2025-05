Kvůli Trumpovi mohou zdražit i mobily Samsung. Ten ale vymyslel zajímavý plán

Obchodní válka USA s Čínou se dočasně zastavila. Cla byla pozastavena na 90 dní, ale výrobci jako Apple a Samsung přesto urychleně reagují.

Obchodní válka má pauzu

Jak jistě víte, Donald Trump vyhlásil nedávno obchodní válku celému světu, a to když začal navyšovat cla na dovoz zboží z jednotlivých zemí. Nejvíce byla těmito recipročními cly zasažena Čína a tyto kroky způsobily v obchodním světě obrovský chaos, který pocítili všichni výrobci.

Aktuálně jsou sice cla pozastavena na dobu 90 dnů, nicméně nejistota mezi velkými výrobci panuje i nadále. Například Apple stihl ještě před extrémním zvýšením cel dopravit do USA rovnou pět dopravních letadel plných jeho elektroniky, což znamená, že bude schopný udržet ceny na aktuální úrovni i po opětovném obnovení vysokých cel.

Dle zpráv jihokorejského serveru The Elec se k něčemu podobnému uchyluje také Samsung, který na zvýšení cel reaguje navýšením výroby své vlajkové řady Galaxy S25. V průběhu měsíce května má jihokorejský gigant zvýšit produkci v rámci této série o 800 000 kusů.

Focení s telefonem Samsung Galaxy S25 | foto: Luboš Srb

Vyšší výroba a její přesun do Indie

Samsung vyrábí telefony z této řady ve Vietnamu, na který Trump uvalil clo nemalých 46 %. Právě tato země byla v tomto ohledu jednou z nejvíce zasažených a zde se vyrábí velké množství všemožné elektroniky určené pro následný vývoz do Ameriky.

Kromě navýšení produkce se Samsung snaží přesunout co možná největší podíl výroby do Indie, kde mé také své továrny. Ta je totiž zatížena výrazně nižším clem (26 %), takže případný vývoz telefonů z Indie do Ameriky by nebyl tak nákladný, jako právě z Vietnamu.

Dále se dá předpokládat, že Samsung bude chtít dostat do USA před opětovným oživením dovozních cel co možná nejvíce svých telefonů. Pozastavení cel bude trvat ještě dva měsíce, protože ono 90denní pozastavení vstoupilo v platnost na počátku dubna.

Továrny Samsungu pojedou naplno

Samsung má tento měsíc v plánu vyrobit celkově 15,8 milionu telefonů a z toho by mělo vlajkové řadě Galaxy S25 připadnout 3,3 milionu kusů. Největší počet z této produkce ukousne vrcholný Galaxy S25 Ultra (1,5 milionu kusů), poté základní Galaxy S25 (1,3 milionu kusů) a nejméně vyrobí modelu Galaxy S25+ (500 000 kusů).