Polákovi spadl mobil do vířivky. Vylovil ho po čtyřech dnech a je stále funkční

Telefony Pixel od Googlu jsou známé svou odolností. Nejnovější případ z Polska ukazuje, že přežijí dokonce i podmínky daleko za hranicí normy IP68.

Telefony od Googlu jsou z odolného těsta

Pixely od Googlu patří k nejodolnějším telefonům na trhu a jejich konstrukce se již od druhé generace pyšní zvýšenou odolností proti vodě i prachu. Ta nabízela krytí IP67 a od dob třetí generace přešly tyto telefony na vyšší stupeň, tedy IP68, na který vsází dodnes.

A že se nejedná jen o papírovou, ale i reálnou odolnost, dokazuje nedávný případ z Polska, o který se jeho majitel podělil na Redditu. Základní Pixel 8 si totiž dopřál v jednom Airbnb apartmánu nedobrovolnou koupel, kterou přežil víceméně bez úhony a to navzdory tomu, jakým podmínkám byl tento telefon vybaven.

Majitel tohoto Pixelu 8 si pronajal přes Airbnb apartmán k oslavě květnových svátků a k tomuto účelu si vzal čtyři dny volna. Hned první den se ale tak moc opil, že svůj telefon ztratil a po dobu celého pobytu se mu ho, i když ho s kamarády hledal, nepodařilo najít.

Google Pixel 8 | foto: Ondřej Koníček

Pixel 8 uvařený zaživa

Po čtyřech dnech bez telefonu se jeho majitel z apartmánu odhlásil, nicméně pátý den ho překvapilo video, které mu poslal pronajímatel. To ukázalo, že jeho Pixel 8 zůstal po celou tu dobu, tedy čtyři dny v kuse, v horké vířivce a zachytilo až sítko při jejím čištění.

Telefon toto utrpení přežil, a to navzdory faktu, jak dlouho byl ponořený pod vodou i skutečnosti, že její teplota byla 45°C. Pixel 8 se rozběhl prakticky okamžitě po připojení k nabíječce a potěšený majitel samozřejmě uvádí, že už si jiný telefon nikdy nekoupí.

Tento konkrétní Pixel 8 výrazně překonal normu IP68, která uvádí, že zařízení jí kryté zvládne ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Tento Pixel zvládl pod vodou, a to dokonce horkou, více než 5 tisíc minut a ukazuje, že zvýšená odolnost může opravdu fungovat.

Podobným kouskům se rozhodně vyvarujte

To, že tento Pixel 8 přežil čtyři dny pod vodou ale samozřejmě neznamená, že to dokáže každý telefon se zvýšenou odolností. Příběhy o zázračných přežitích sice nejsou výjimečné, ale výjimečné nejsou ani ty, kdy telefon nepřežil například pouhý pád do dřezu (konkrétněji Pixel 7) nebo krátký pobyt v zapařené koupelně (Pixel 9 Pro XL). Raději své mobilní miláčky udržujte v suchu.