Tohle jsou prostě Japonci. Pochlubili se rekordně malým USB flash diskem na světě

Jak malý dokáže být USB flash disk? Suneast Nano má po zasunutí výčnělek jen asi 1 centimetr, váží 2,8 gramu. Jde o nejmenší USB-C disk na světě.

Flash disk jako žádný jiný

I když by se mohlo zdát, že díky cloudovým úložištím jsou USB flash disky zastaralé, přežité médium, není tomu tak. Může se totiž stát, že se octneme offline, tedy bez přístupu ke cloudu a v tomto případě je oldschoolový USB flash disk zcela neocenitelným pomocníkem.

Pravděpodobně nejzajímavější „flashku“ současnosti představila japonská společnost Suneast a pojmenovala ji Nano, což naprosto vystihuje její hlavní předností. Rozměry. Jedná se totiž o nejmenší USB flash disk na světě, což má samozřejmě spoustu výhod.

Po kompletním zasunutí do USB–C portu vyčnívá do prostoru pouze 10,6 mm, tedy mírně přes 1 centimetr. To prakticky eliminuje nebezpečí nechtěného zalomení v portu a je tedy určena primárně k tomu, aby byla trvale zasunuta v počítači či telefonu.

Flash disk Suneast Nano | foto: Suneast

Malý, ale velmi schopný

Flash disk Suneast Nano je tedy postaven okolo USB–C portu (typ USB 3.2 Gen 1) a jeho kompletní rozměry čítají 20 × 13,5 × 10,6 mm. Kromě nesmírně kompaktní velikosti pak potěší i velmi nízkou hmotnostní čítající jen 2,8 gramu, ale i dalšími specifikacemi.

Suneast Nano je nejenom velmi malý, ale i schopný disk, který potěší rychlým zápisem a čtením, stejně jako slušnou kapacitou. Vrcholná verze nabízí prostor 512 GB, a kromě počítačů s Windows a MacOS je kompatibilní také s telefony běžícími jak na Androidu, tak s iPhony běžícími na iOS.

Specifikace disku Suneast Nano:

Rozměry: 20 × 13,5 × 10,6 mm

Hmotnost: 2,8 gramu

Konektor: USB–C (USB 3.2 Gen 1)

Velikost: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Maximální rychlost čtení: 450 MB/s

Maximální rychlost zápisu: 400 MB/s

Základní formát: exFAT

Kompatibilita počítače: Windows 10 a 11, MacOS 15.0 nebo novější, Linux

Kompatibilita telefony: Android 14 a novější, iOS 18.0.1 a novější

Cena a dostupnost

Tento skvěle vypadající USB flash disk má bohužel jeden velký nedostatek, a tím je dostupnost. Aktuálně je k dispozici jen v Japonsku a pravděpodobně tomu tak i zůstane. Základní verze (128 GB) stojí 3 980 yenů (610 korun bez DPH), prostřední varianta (256 GB) vychází na 6 980 yenů (1 100 korun bez DPH) a vrcholný model (512 GB) stojí 12 980 yenů (1 990 korun bez DPH).