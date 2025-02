Kdy dorazí GTA 6 na PC? Možná dřív než si mnozí myslí

GTA 6 vyjde na podzim 2025, ale verze pro PC bude opožděná. Odhady naznačují vydání už začátkem roku 2026. Jak dlouho si hráči počkají?

GTA 6 pod rouškou tajemna

Šesté pokračování slavné série městských akcí Grand Theft Auto od studia Rockstar je nejočekávanější hrou dekády, ne-li všech dob. Vývojáři jsou ale bohužel velmi skoupí na informace a od vypuštění prvního traileru v prosinci 2023 jsme se víceméně ničeho kloudného nedočkali. Aktuálně se spekuluje o všem, včetně data vydání.

Rockstar Games potvrdili, že GTA 6 vyjde na podzim 2025, nicméně pro toto studio rozhodně není slovo odklad neznámé, takže se o datu vydání hojně spekuluje. Před nedávnem ale víceméně potvrdil podzimní vydání této očekávané hry Strauss Zelnick, CEO společnosti Take-Two, která bude mít na starosti její vydání.

Vypadá to tedy, že zpoždění opravdu nebude na pořadu dne, nicméně jedna důležitá věc je pořád ve hvězdách. Kdy vyjde GTA 6 na počítačích? Ví se to, že hned ze začátku bude k dispozici pro hlavní konzole, tedy PlayStation 5 / 5 Pro a Xbox Series S a X. Na PC vyjde nové GTA zcela jistě také, ale na počítačích rozhodně nebude k dispozici hned od prvního dne.

GTA 6 | foto: Rockstar Games

Prodleva je jistá

Prodleva mezi vydáním GTA 6 a její dostupností na počítačích je jistá a není otázkou, zda bude, ale jak velká bude. Tak například mezi vydáním předchozího GTA 5 na konzole a PC byla mezera rok a půl a u Red Dead Redemption 2 čítala tato prodleva rok. O Red Dead Redemption 1 se raději bavit nebudeme, tady to Rockstar Games natáhl na 14 let.

První díl slavné westernové akce je ale odstrašující případ, který se nyní konat nebude. S informacemi ohledně tohoto tématu přišel server Gizchina a potenciální časový rámec vydání na PC naznačil CEO společnosti Corsair, Andrew Paul. Dle něj by se mohli hráči na této platformě dočkat až překvapivě brzy, a to hned zkraje roku 2026.

To je samozřejmě značně široký rámec, ale kdyby Grand Theft Auto 6 vyšlo pro počítače řekněme v prvním čtvrtletí 2026, byla by to nejmenší prodleva, s jakou kdy Rockstar Games vydali svou novou hru na této platformě. Nic samozřejmě není oficiální a jsou to jen spekulace, kterým se ale dobře věří a PC hráči by obdobný čas vydání určitě uvítali.

Proč to zpoždění?

Rockstar Games jsou známí svým ambivalentním vztahem k PC platformě jako takové, ale to má své důvody. Optimalizace her na počítače je mnohem náročnější než na konzole, které mají víceméně jednotný hardware a příprava tak zabere více času. Konzolové verze většinou také generují více prodejů a i to je důvod, proč přichází dříve a mají přednost.