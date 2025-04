iPhone 16e se prodává skvěle. Apple díky tomu poprvé přetlačil i Samsung

iPhone 16e | foto: Brian Oh, Engadget

Apple začal rok 2025 ve velkém stylu. Poprvé v historii totiž porazil Samsung v globálních prodejích telefonů za první čtvrtletí.

Apple odstartoval nový rok ve velkém stylu

Nedávno vydaný report týkající se globálních prodejů telefonů za první čtvrtletí tohoto roku (Q1 2025) odhaluje skutečnost, že Apple se stal za toto období jedničkou. To je poměrně netradiční situace, protože počátky nového roku v minulosti víceméně pokaždé opanoval Samsung, který v tomto období posílá do prodeje vlajkovou řadu Galaxy S.

Apple porazil Samsung v tomto období vůbec poprvé a aktuální výsledky naznačují, že by možná měl jihokorejský výrobce zpozornět. Samsung si tedy s Applem vyměnil pozici a dle aktuálních dat se pod triumfálním vítězstvím giganta z Cupertina z velké části podepsal nedávno představený a do prodeje uvedený iPhone 16e.

Je evidentní, že levný iPhone uživatele zajímá, nehledě na to, že je vzhledem k výbavě oproti konkurenci vlastně spíše dražší a prodává se výborně. Apple meziročně navýšil své prodeje i podíly, což se sice povedlo i Samsungu, ale opravdu jen minimálně a jihokorejský výrobce v tomto směru spíše stagnuje, než že by rostl.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Více pohledů, více možností

Jako vítěze prodejů za Q1 2025 určila Apple čísla společnosti Counterpoint, nicméně výsledky od společností IDC a Canalys popisují situaci na trhu trochu jinak. Dle nich je kalifornský gigant spíše druhý, jen těsně za Samsungem, nicméně na jedné skutečnosti se shodují všechny zdroje. Apple meziročně rostl zdaleka nejvíce a prodeje měl o zhruba 10 % vyšší.

Kalifornský výrobce zažil nejlepší první čtvrtletí ve své historii, pravděpodobně i kvůli strachu ze zdražení iPhonů v Americe, což vedlo ke zvýšení prodejů. Stagnaci Samsungu můžeme dát za vinu spoustě aspektů a jedním z nich budou určitě i velké problémy s přechodem na systém One UI 7, který běží na Androidu 15.

Neschopnost aktualizovat své telefony na nový Android v době, kdy všichni ostatní výrobci již přešli, nebo alespoň přechází, způsobila jihokorejskému gigantu velkou újmu na pověsti. Právě to a evidentně velmi populární iPhone 16e budou těmi hlavními důvody, proč se role za Q1 2025 oproti loňsku, ale i ostatním dřívějším rokům, otočily.

Jednorázová záležitost, nebo nový trend?

Mějme na paměti, že jedna vlaštovka jaro nedělá a zde to platí dvojnásob. Zda se jedná o jednorázový výkyv, který postupně pomine, se dozvíme až v okamžiku, kdy budou zveřejněny prodeje za druhé čtvrtletí tohoto roku. Do nich už se ve větší míře promítnou i prodeje levnějších novinek z řady Galaxy A, které by mohly vrátit Samsung zpět na první místo. Uvidíme.