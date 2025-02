Čekání uteče jako voda. GTA 6 má vyjít na podzim, se zpožděním se nepočítá

Herní rok 2025 bude nabitý. Vyšlo už Kingdom Come 2, čeká nás Mafia 4, Metal Gear Solid Delta i Death Stranding 2. Největší hvězdou ale bude GTA 6.

Herní rok 2025 bude jako z pohádky

Zatímco loňský rok byl, co se her týče, takový nemastný neslaný, letos nás čeká pořádný nášup očekávaných novinek. Spousta silných značek dostane pokračování a jednoho obřího hitu, který bude patřit mezi nejlepší a nejúspěšnější hry celého roku, jsme se již dočkali. Ano, na mysli máme české RPG Kingdom Come: Deliverance II, které aktuálně boří žebříčky prodejnosti.

V záloze jsou ale další potenciální hity v podobě čtvrtého dílu Mafie s podtitulem Domovina (vyjde někdy v létě), remaku ikonické akce Metal Gear Solid Delta (vyjde opět v létě) či druhého dílu unikátního simulátoru doručování zásilek, Death Stranding. Rok 2025 bude zkrátka v herní branži nesmírně silný a nad všemi vyhlíženými hry ční jako titán moloch jménem Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

Právě nové GTA je nejočekávanější hrou dekády, možná dokonce všech dob a do dalšího pokračování této slavné série městských akcí jsou vkládány obrovské naděje. Pořád ale není jasné, kdy přesně hra vyjde a původní časový rámec, tedy podzim až konec roku 2025, byl již několikrát označen jako nepravděpodobný a do hry tak vstoupily různé potenciální odklady.

GTA 6 | foto: Rockstar Games

GTA 6 až v roce 2026?

Prakticky každá hra od Rockstar Games čelila menšímu či většímu odkladu, čemuž se ale vlastně nikdo moc nediví. „Rockstaři“ jsou pověstní maniakálním smyslem i pro ty nejmenší detaily a tím, že mají své hry až absurdně propracované. To samozřejmě nějaký ten čas zabere a jestli se nějakému studiu zpoždění ve vydání her tolerují, jsou to určitě Rockstar Games.

Ohledně GTA 6 se o zpoždění vydání spekuluje neustále a mluví se o tom, že vydání na podzim 2025 je zkrátka přitaženo za vlasy a není možné ho stihnout. Do této situace nyní vnesl trochu světla Strauss Zelnick, CEO vydavatelské společnosti Take-Two Interactive, která vydání Grand Theft Auto 6 zastřešuje.

Ten v rozhovoru pro web IGN uvedl, že se Take-Two rýsuje na obzoru jeden z nejsilnějších roků vůbec, a to díky vydání strategie Sid Meier’s Civilization VII, příchodu nové Mafie v létě a GTA 6 na podzim. Nepřímo tak naznačil, že se s tímto obřím hitem počítá ještě v tomto kalendářním roce a žádné posunutí vydání tedy aktuálně ve vzduchu nevisí.

GTA 6 | foto: Rockstar Games

Hledání dokonalosti

Zelnick uvedl, že hra není nesmírně očekávaná jen externě, tedy u hráčů, ale také interně, v rámci Take-Two a to hlavně z toho důvodu, že Rockstar vždy a za všech podmínek hledá dokonalost a chce mít vše dotaženo. Faktem je, že datum vydání GTA ovlivňuje celý herní průmysl a například EA nepřímo naznačilo, že vydání dalšího dílu své střílečky Battlefield přizpůsobí vydání her od konkurence, čímž bylo pochopitelně myšleno další Grand Theft Auto.