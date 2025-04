Vzniká nová sociální síť. Stojí za ní tvůrce nejpopulárnější umělé inteligence

OpenAI chystá vlastní sociální síť. Míří tak do světa Facebooku a X. Síť má využívat AI a přinést nový způsob sdílení vizuálního obsahu.

OpenAI vstupuje do světa sociálních sítí

Společnost OpenAI je známá především díky své umělé inteligenci ChatGPT, už brzo by se však mohla pustit do zcela překvapivé oblasti. Vypadá to, že sociální sítě, jako Facebook, Instagram, ale především X, dostanou novou konkurenci. Server The Verge s odvoláním na několik zdrojů obeznámených s touto záležitostí uvedl, že OpenAI pracuje na vývoji nové sociální sítě.

Síť má být postavena na integraci AI nástrojů, především generování obrázků, které budou součástí uživatelského feedu. OpenAI by tímto krokem umožnila uživatelům vytvářet a sdílet vizuální obsah generovaný přímo prostřednictvím AI. Není zatím jasné, zda půjde o samostatnou aplikaci, nebo o rozšíření stávajícího prostředí ChatGPT.

Důležitým motivem, proč se OpenAI pustila do budování sociální sítě, je zajištění přístupu k aktuálním a kvalitním datům, které jsou nezbytné pro další vývoj AI modelů. OpenAI se tak snaží dohánět konkurenční platformy jako Meta a X, které už nyní využívají uživatelská data pro trénink vlastních AI systémů. Vlastní sociální síť by OpenAI poskytla cenný datový tok přímo z první ruky a posílila by její schopnosti v oblasti personalizace a adaptivního učení.

OpenAI | foto: Sopa Images

Napětí mezi OpenAI a Elonem Muskem

Záměr vytvořit novou sociální síť přichází v době, kdy jsou vztahy mezi OpenAI a Elonem Muskem mimořádně napjaté. Musk, který patřil mezi zakladatele OpenAI, firmu v minulosti opustil a založil vlastní AI společnost xAI. Ta nedávno převzala sociální síť X, čímž posílila jeho pozici v digitálním prostoru. OpenAI by vstupem na stejný trh přímo konkurovala Muskovu impériu.

Musk, který byl jedním ze zakladatelů OpenAI, firmu opustil a založil vlastní AI společnost xAI. Nedávno se pokusil odkoupit OpenAI za 97,4 miliardy dolarů, což bylo odmítnuto. Následně podal žalobu, ve které obviňuje OpenAI z odklonu od původní neziskové mise. OpenAI naopak tvrdí, že Musk se snaží firmu destabilizovat a získat nad ní kontrolu.

Ačkoliv je celý projekt zatím v přípravné fázi, jeho důsledky by mohly být zásadní – jak pro vývoj AI, tak pro budoucnost sociálních sítí. OpenAI tímto krokem potvrzuje své ambice stát se dominantní silou nejen v oblasti umělé inteligence, ale i ve sféře online komunikace. Výsledek střetu s konkurencí, včetně Muska, ale zůstává zatím otevřený.