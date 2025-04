Co nového na Netflixu? Zde je 8 mých tipů, které nejspíš osloví i vás (66. díl)

Na co zajímavého kouknout na Netflixu v tomto týdnu? Připravil jsem pro vás aktuální přehled těch nejočekávanějších novinek.

Nejlepší novinky na Netflixu

Největší streamovací platforma na světě, kterou je bezpochyby Netflix, nabízí divákům obsáhlou knihovnu titulů. Ta je navíc pravidelně doplňována o zajímavé novinky. To se děje i tento týden, přičemž platforma nyní servíruje divákům nové filmy, seriály ale i dokumenty. Co by vám tedy rozhodně nemělo uniknout?

Pod skleněnou kupolí (2025)

Švédští filmaři posílají na Netflix očekávané kriminální drama s názvem Pod skleněnou kupolí, které divákům nabídne 6 epizod. Hlavní hrdinkou je forenzní psycholožka Lejla, která se dostane k závažnému případu.

Její kamarádce se ztratí dcera a zprvu nejsou žádné stopy, které by pomohly při pátrání. Lejla se navíc díky tomuto případu vrátí k děsivému traumatu z dětství, kdy se stala sama obětí únosu.

Datum premiéry: 15.4. 2025

Za oponou: Stranger Things – První stín (2025)

Stranger Things je jedním z nejúspěšnějších seriálu Netflixu. Vzniklo také několik knih nebo divadelní představení. Právě o něm pojednává dokumentární snímek Za oponou: Stranger Things – První stín.

Díky tomuto snímku nahlédnete do zákulisí za herci, kteří za své umění sbírají obdiv kritiků i fanoušků. Toto divadelní představení rozšiřuje příběh městečka Hawkins a představuje další příběhy tamních obyvatel.

Datum premiéry: 15.4. 2025

Projekt UFO (2025)

Projekt UFO je polským Sci-Fi seriálem o šesti dílech, které vypráví příběh namyšleného televizního moderátora, jenž je navíc amatérským ufologem. Ten se jednoho dne pustí do vyšetřování údajného setkání s mimozemšťany. Jeho činy následně doprovází kontroverze, přičemž jedni lidé tomuto příběhu věří, zatímco jiní ne. Díky tomu vznikne opravdu velký poprask.

Datum premiéry: 16.4. 2025

Diamantový lup (2025)

Pro všechny, kteří mají rádi dokumentární minisérie, je třídílný seriál Diamantový lup jako stvořený. Jde o velmi originální snímek, jenž se zabývá událostmi z roku 2000. Tehdy se v Londýně udál příběh, jenž by nevymysleli ani nejlepší scénáristi. Parta lupičů se tehdy pokusila ukrást diamant z londýnské budovy Millenium Dome. Poté před policisty prchali po Temži.

Zvláštní na tomto dokumentu je to, že celý příběh je divákovi servírován právě těmi lidmi, kteří se diamant před pětadvaceti lety pokusili ukrást.

Datum premiéry: 16.4. 2025

Lítá v tom (2023)

Český film Lítá v tom (odkaz na Netflix bude dostupný až v momentě vydání filmu) je komediálním snímkem, jenž pojednává o tom, co všechno se může stát, když se zapletete do lži. Hlavní hrdina chce naposledy potěšit svou nemocnou maminku, která po něm chce vnoučata. Proto přemluví svou sousedku, aby hrála jeho nastávající manželku.

Maminka se ale zázračně uzdraví a tím začnou synovi velké trable. Do lží nakonec zaplete další členy rodiny a prakticky všechny v okolí. Díky tomu se strhne lavina karambolů a trapných situací.

Datum premiéry: 16.4. 2025

Ransom Canyon (2025)

Produkce Netflixu si pro diváky připravila nový romantický seriál s prvky dramatu, kterém je Ransom Canyon. Tento seriál nabízí divákovi 10 epizod a připraven je i český dabing. Příběh seriálu se točí okolo jedné dynastie rančerů, kteří v texaském městě bojují o svou půdu, lidi na kterých jim záleží i ale i svou rodinu.

Datum premiéry: 17.4. 2025

Bombový útok v Oklahoma City: Americká noční můra (2025)

Bombový útok v Oklahoma City: Americká noční můra, je dokumentárním snímkem, ve kterém se tvůrci zaměřili na jednu z největších katastrof. Tato událost se odehrála v roce 1995, kdy v americkém městě Oklahoma před federálním úřadem vybuchla bomba. Do dnešních dnů jde o jeden z nejkrvavějších teroristických útoků na území USA.

Datum premiéry: 18.4. 2025

iRukojmí (2025)

Film iRukojmí je inspirován skutečnými událostmi, které se udály v roce 2022 v Amsterodamu. Do místního Apple Storu vtrhl ozbrojený lupič, jemuž se akce příliš nepovedla a nakonec zadržel několik rukojmích.

Snímek vypráví tento příběh z pohledu právě zadržených lidí, ale i z pohledu lupiče. Film dále ukazuje odvahu zadržených návštěvníků i zaměstnanců nebo složitou práci policie, která se snažila tuto situaci vyřešit co nejrychleji a zároveň co nejbezpečněji.