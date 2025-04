GPT 4.5 končí, nově přichází GPT 4.1. Také vám to nedává moc smysl?

OpenAI uvedla nový model GPT-4.1. Cílí hlavně na vývojáře, nabízí milion tokenů, vyšší efektivitu, nižší cenu a rychlejší chod než GPT-4o.

GPT-4.1 cílí především na vývojáře

Před měsícem a půl společnost OpenAI představila pokrokový model GPT-4.5 se schopností uvažování a velmi vysokou cenou, což je nejspíše jeden z důvodů, proč se společnost rozhodla udělat pár kroků zpět a představit model GPT-4.1. Ten zužitkují hlavně vývojáři, jelikož má širší kontextové okno až 1 milion tokenů a je v průměru o 25 % efektivnější při programování.

GPT-4.1 dokonce v kódování poráží i modely GPT‑4o, kdy je o 21,4 % lepší a překonává nejdražší model GPT-4.5 o 26,6 %. Nový model také dokáže lépe dodržet zadané instrukce, a to až o 10 % dle benchmarku Scale’s MultiChallenge. Navíc zvládne brát v potaz více dat najednou než aktuálně nejvyužívanější ChatGPT-4o, jak informuje web OpenAI.

Spolu s velkým modelem byly uvedeny i dva menší, zaměřené na efektivitu a rychlost, a to: GPT-4.1 a GPT-4.1 nano. Ani jeden z těchto modelů sice nedokáže přemýšlet, ale jsou závratně levnější a o 40 až 50 % rychlejší než GPT-4o. Všechny tři nové modely budou dostupné pouze v API pro aplikace a služby třetích stran a ve veřejně dostupném ChatGPT se neobjeví.

Porovnání verzí modelu GPT-4.1 | foto: OpenAI

Velké zmatky ohledně pojmenování modelů

Před dvěma měsíci CEO společnosti Sam Altman řekl, že je si vědom toho, jak velký chaos v označení a výběru modelů aktuálně panuje, a že v budoucnu to má být lepší, ale zatím to tak nevypadá. Představením GPT-4.1 vznikl ještě větší chaos, jelikož aktuálně ChatGPT operuje s modely GPT-4.0, GPT-4.1, GPT-4.5, GPT-4o, a většina z těchto modelů má ještě variace Mini či Nano, takže se v nich téměř nikdo nevyzná.

Naštěstí důvod představení GPT-4.1 je jasný, a to je snaha vytvořit maximálně schopný model za co nejnižší cenu, jelikož ChatGPT-4.5 bude časem vyřazeno právě kvůli vysoké ceně, proto jsme se v označení nového modelu vrátili zpět a nebyl použit název GPT-4.6.

Všechny poznatky z provozu modelu GPT-4.1 budou implementovány do GPT-4o a do budoucího modelu GPT-5, který by měl konečně sjednotit všechny modely pod jeden název. Už nebude nutné manuálně přepínat mezi různými verzemi pro dosažení co nejlepších výsledků, jelikož přepínání bude probíhat na pozadí na základě zvoleného úkolu.

Nejlevnější ChatGPT v historii

Model GPT-4.1 nano je aktuálně nejlevnějším a nejrychlejším modelem společnosti a jeho provoz stojí v průměru o 80 % méně než v případě GPT-4o. Navíc by měl být nejdražší model společnosti GPT-4.5 k 14. červnu 2025 odstaven z API, takže nejlepší alternativou pro vývojáře bude právě GPT-4.1.