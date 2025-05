Jak zjistit, zda váš telefon stále dostává bezpečnostní aktualizace?

Jistota ochrany dat, aktuální záplaty, funkční aplikace. Stačí pár kliknutí a zjistíte, zda váš mobilní telefon bezpečnost ještě bere vážně.

Bezpečnost v mobilech se řeší

Jak známo, bezpečnost je alfou a omegou dnešního světa a výrobci telefonů se snaží ji neustále zlepšovat. Není to ale jen o opravách různých nedokonalostí, či potenciálních zranitelností v systému. Když přestanou chodit bezpečností aktualizace, dříve nebo později se telefon dostane do stavu, kdy by mohl mít problémy s novými aplikacemi.

Typicky s těmi, které opravdu vyžadují nejvyšší úroveň zabezpečení. Mezi ně patří hlavně bankovní aplikace, ty jsou na tento aspekt opravdu citlivé. Ne všechny telefony dostávají tyto důležité, bezpečnostní záplaty stejně, nicméně Google je pro Android vydává pravidelně a pak už záleží na jednotlivých výrobcích, jak je budou distribuovat.

Platí ale to, že většina hlavních značek dodržuje u bezpečnostních záplat právě měsíční frekvenci a snaží se své telefony udržovat v tomto ohledu takzvaně „up to date“. Tyto aktualizaci jsou většinou mnohem menší než systémové updaty, takže nejsou tak náročné na distribuci, ale v otázce důležitosti jsou nezbytné.

Stahování aktualizace pro mobil s Androidem | foto: Unsplash

Zkontrolujte si bezpečnostní aktualizace

Pokud váš telefon přestane dostávat bezpečnostní aktualizace, může se stát náchylnější k hackerským útokům a samozřejmě postupem času hrozí i ona horší podpora aplikací. Proto není čas od času od věci podívat se do nastavení, zda váš telefon tyto bezpečnostní záplaty pořád dostává. To je ale naštěstí velmi jednoduché

Zamiřte do nastavení vašeho přístroje, a to rovnou do sekce o telefonu, respektive o systému. Ta se většinou nachází až někde dole a ideální bude použít fulltextové vyhledávání. Zde najdete aktuální verzi systému Android, dále informace o verzi aktualizačního programu Google Play a také úroveň bezpečnostní záplaty systému, což je to, co hledáte.

Jak jsem již zmínil, Google vydává bezpečnostní updaty na Android každý měsíc a většina výrobců telefonů to dělá podobně. Pokud tedy máte verzi bezpečnostní záplaty datovanou do aktuálního, nebo do minulého měsíce, vše je v pořádku. Pokud je ale bezpečnostní záplata stará tři až čtyři měsíce, je velká šance, že výrobce u vašeho mobilu bezpečnostní aktualizace ukončil.

Udržovací režim

Jistotu, že výrobce hodil váš mobil přes palubu, budete mít při stáří poslední bezpečnostní záplaty zhruba půl roku. Například Samsung u telefonů, kterým končí podpora, přechází na udržovací režim a bezpečnostní záplaty na ně posílá na jednou za měsíc, ale jednou za čtvrt roku. Přechod na čtvrtletí režim u Samsungu znamená poslední rok podpory a poté nastává konec.