Jak mít Netflix v roce 2025 zdarma? Existuje způsob, ale má to háčky

Toužíte po Netflixu zdarma nebo za výrazně nižší cenu? Srovnali jsme celou řadu legálních tipů či praktických rad, které doopravdy fungují.

Jak mít Netflix v roce 2025 zdarma (nebo skoro zadarmo)?

Pamatujete si ještě dobu, kdy Netflix oznámil zákaz sdílení hesel? U nás v redakci Mobilizujeme jsme se tomuto tématu tehdy důkladně věnovali a popsali vše, co byste měli o zákazu vědět.

A i když to dnes může vypadat, že už není cesta, jak na Netflixu ušetřit, opak je pravdou. Stačí být trochu vynalézavý a připravený na pár kompromisů.

Nebojte se, nebudeme vás navádět ke koupi pochybných účtů z temných zákoutí internetu. Řešení je mnohem jednodušší – a pokud patříte mezi ty, kdo chtějí na streamovacích službách ušetřit za každou cenu, pak je tento článek přesně pro vás.

Netflix umožňuje sdílení hesel pouze v rámci domácností | foto: CNBC

Zákaz sdílení hesel? Jen částečný

Dříve jste mohli své heslo k Netflixu sdílet téměř s kýmkoliv – klidně i s někým na druhém konci světa. Dnes už to možné není. Ale to neznamená, že by sdílení bylo úplně zakázáno.

Netflix výslovně povoluje sdílení v rámci jedné domácnosti, jak vysvětluje na stránkách Help Center: „Účet Netflix mají sdílet lidé, kteří spolu bydlí v jedné domácnosti. Lidé z jiných domácností si musí zaregistrovat vlastní účet, aby se mohli dívat na Netflix.“

To znamená, že pokud se zařízení alespoň jednou za měsíc připojí k domácí Wi-Fi majitele účtu, splňuje podmínky používání. Tento přístup je tedy ideální pro členy rodiny nebo blízké přátele, kteří se navzájem pravidelně navštěvují. Ale jak už to tak bývá, má to svá omezení.

Připravte se na kompromisy

Prvním kompromisem je, že na Netflixu nelze vytvořit více než pět uživatelských profilů. Každý z nich má vlastní doporučení, historii sledování a seznamy oblíbených snímků. Pokud tedy plánujete sdílet své heslo v rámci domácnosti, dobře si rozmyslete, kolika lidem heslo dáte – místo je značně omezeno.

Druhý kompromis je nasnadě, a sice přihlášení přes Wi-Fi. Pro správné fungování je potřeba se alespoň jednou za měsíc přihlásit přes Wi-Fi majitele účtu, což je posledním a zároveň největším limitem. Pokud tedy někomu poskytnete přístup k vašemu Netflix účtu zdarma, pak vás bude muset například se svým notebookem každý měsíc navštívit a připojit se k vaší Wi-Fi, aby o přístup nepřišel.

Mladý pár sledující Netflix | foto: Luboš Srb

Šetřit za každou cenu se nevyplácí

Netflix v roce 2025 vyjde měsíčně na 239 až 379 Kč – podle toho, jaký tarif si vyberete. Pokud jej máte puštěný každý den, vyplatí se si službu normálně zaplatit. Máte klid, neřešíte komplikace a hlavně hrajete fér.

Pokud ale patříte mezi ty, kdo si pustí Netflix jednou týdně, nebo vás zajímá jeden konkrétní seriál, asi se vám nechce platit plné předplatné a tento úhel pohledu je zcela legitimní. V takovém případě dává sdílení účtu smysl, i když to není dvakrát pohodlné. Za redakci Mobilizujeme nicméně doporučujeme koupit si jeden měsíc, zhlédnout vše co chcete a pak předplatné ukončit.

Předplatné Basic Standard Premium Rozlišení 720p 1080p 4K Počet zařízení 1 2 4 Cena za měsíc 239 Kč 309 Kč 379 Kč Cena za rok 2 868 Kč 3 708 Kč 4 548 Kč

Další způsoby, jak mít Netflix levně nebo zdarma

Nechcete sdílet účet s ostatními? Naštěstí existují i další způsoby, jak si Netflix užít „za hubičku“. Některé z nich jsou málo známé, jiné se občas vrací jako promo akce. Tady jsou ty nejzajímavější.

Zkušební měsíc přes nový e-mail

I když Netflix už delší dobu nenabízí klasický zkušební měsíc zdarma, občas se objeví různé promo akce, které vám umožní službu vyzkoušet bez placení. Vyplatí se proto sledovat náš web Mobilizujeme.cz, kde o těchto nabídkách pravidelně informujeme, a také oficiální profily Netflixu na sociálních sítích.

Balíčky od operátorů

Operátoři jako O2, T-Mobile nebo Vodafone často lákají zákazníky na speciální balíčky, ve kterých bývá zahrnutý přístup ke streamovacím službám. Nejčastěji se jedná o HBO Max (dříve HBO Max), ale není vyloučeno, že se v budoucnu objeví i nabídky zahrnující Netflix.

Dárkové karty

Dárkové karty na Netflix se dají koupit například na čerpacích stanicích nebo v trafikách. Ne každý je ale využije – právě proto se často objevují za sníženou cenu na inzertních portálech typu Bazoš nebo ve facebookových skupinách.